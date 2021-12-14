Негода на Закарпатті знеструмила населені пункти та паралізувала рух транспорту

Негода на Закарпатті знеструмила населені пункти та паралізувала рух транспорту

Зі снігової замети поруч із селищем Рожнятів Калуського району витягували “швидку”.

В Івано-Франківській області через сильний снігопад знеструмленими залишилися 21 населений пункт. У 23 електроенергія відсутня частково.

Про це пише "Суспільне".

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"Найбільше вимкнень на Калущині, Коломийщині, Надвірнянщині та Рогатинщині. Найпоширенішими причинами аварійних ситуацій є обриви на лініях через налипання мокрого снігу, падіння гілок та дерев", — розповіла речниця "Прикарпаттяобленерго" Юліана Гойло.

Загалом на Прикарпатті рятувальники дев'ять разів розрізали дерева, що впали від снігу та паралізували рух транспорту. Зі снігової замети поруч із селищем Рожнятів Калуського району також витягували “швидку”.

ДСНС України

Нагадаємо, що у західних областях на дорогах ожеледиця, вночі у північно-східній частині подекуди ожеледь. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура протягом доби від 2° тепла до 3° морозу, в Карпатах 2-7° морозу.

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