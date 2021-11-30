Негода накрила Крим: вітер повалив сотні дерев просто на автомобілі, тисячі людей залишились без світла

Негода накрила Крим: вітер повалив сотні дерев просто на автомобілі, тисячі людей залишились без світла

Жертв негоди, на щастя, немає.

На Сході і в окупованому Криму потужні пориви вітру наробили лиха. Без світла залишились близько 50 тис. людей, а 6-ох довелося шпиталізувати.

Про це йдеться в ТСН. Ранок 30 листопада.

На півострові від вечора повалені сотні дерев. Внаслідок цього по всьму місту стоять розбиті автомобілі.

Лінії електропередач обірвані по всьому півострові. Близько 50 тисяч людей лишилися без світла.

Повідомляють про шістьох травмованих, яких довелося госпіталізувати. Жертв негоди, на щастя, немає.

Негода потроху піднімається і на материкову частину країни: на Дніпропетровщині від повалених вітром дерев звільняють автошляхи, а у Харкові обірвало лінії електропередач і потрощило автівки.

По всьому місту лежать гілки й дерева. Вітер повалив навіть два стовпи та світлофор просто посеред міста.

Повідомляється, що негода не вщухне сьогодні, 30 листопада, протягом усього дня.

Нагадаємо, напередодні Державна служба з надзвичайних ситуацій оголосила штормове попередження у ніч проти 30 листопада. Прогнозують сильний вітер у більшості регіонів України. Зазначається, що його пориви можуть сягати швидкості 15-20 метрів за секунду. Це спричинено потужним циклоном, що зайшов до України, тож найближчими днями температура знижуватиметься, йтимуть дощі і мокрий сніг, а ночі будуть морозними.

Негода в Україні: чи постраждав хтось через потужний вітер

Читайте також: