Негода накрила Україну: у шести областях частково немає світла

Станом на обід 21 квітня через негоду в Україні знеструмлено 76 населених пунктів у шести областях.

Про це повідомив Міністерство енергетики.

Відповідно до інформації енергетики, проблеми із електропостачанням зафіксовані у:

Київській області

Через негоду відключені 7794 абоненти у 21 населеному пункті.

Сумській області

Через негоду знеструмлено 1790 абонентів у 20 населених пунтах. Через ворожі обстріли без світла залишилися 775 точок обліку.

Кіровоградській області

На ранок через негоду залишаються відключеними 1762 точки обліку у 16 населених пунктах.

Одеській області

Внаслідок несприятливих погодних умов без світла залишаються 5350 абонентів у 9 населених пунктах.

Чернігівській області

Через погіршення погодних умов відключено 2079 абонентів у 7 населених пунктах.

Миколаївській області

Через негоду залишаються знеструмленими 2013 точок обліку у 3 населених пунктах.

Ситуація зі світлом в інших регіонах

У Дніпропетровській області із технологічних причин залишаються знеструмленими 789 абонентів. Через ворожі обстріли немає світла у 812 абонентів. У м. Кам’янське вантажною машиною пошкоджено газопровід, припинено газопостачання 10 будинків.

У Донецькій області, за даними Міненерго, через бойові дії знеструмлювалися 2225 абонентів. Заживлено 5592 точки обліку у 3 населених пунктах.

У Запорізькій області через технологічне порушення вимикалися 2888 абонентів у 5 населених пунктах – на ранок усіх заживлено. Через бойові дії залишаються знеструмленими 3730 точок обліку у 50 населених пунктах.

У Харківській області через бойові дії минулої доби знеструмлено 426 абонентів. Заживлено 2032 точки обліку, які відключалися раніше. Також через мережеві обмеження відключено 260 тисяч абонентів. Внаслідок пошкоджень газових мереж від газопостачання в області відключено 650 споживачів.

Нагадаємо, у Міненерго розповіли про дискусії, чи будуть підвищувати тарифи на світло.

Читайте провідні новини на сьогодні:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.



