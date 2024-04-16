Негода наробила лиха в Україні: без світла – 130 населених пунктів (фото, відео)

З наслідками стихії боролися 200 надзвичайників та 45 одиниць техніки ДСНС.

Внаслідок негоди в Україні без електроенергії залишились 130 населених пунктів у трьох областях. Підрозділам ДСНС довелося розпилювати та прибирати повалені вітром дерева.

Про це повідомили в ДСНС України.

У зв’язку з негодою протягом доби підрозділи ДСНС 73 рази залучалися до робіт із розпилювання та прибиранню повалених дерев у Кіровоградській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Загалом до ліквідації негоди були залучені 200 надзвичайників та 45 одиниць техніки ДСНС.

За інформацією від "Укренерго" станом на 07:00, внаслідок погіршення погоди знеструмлено 130 населених пунктів у Дніпропетровській, Кіровоградській, Київській областях.

Найбільша кількість населених пунктів опинилася без електропостачання у Дніпропетровській області, а саме – 101. До відновлення залучені бригади обленерго.

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Наслідки негоди в Україні 15-16 квітня / Фото: ДСНС України у Telegram

Наслідки негоди в Україні 15-16 квітня / Фото: ДСНС України у Telegram

Наслідки негоди в Україні 15-16 квітня / Фото: ДСНС України у Telegram

Наслідки негоди в Україні зняли на відео: повалені дерева та знеструмлені населені пункти

До слова, синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що погода в Україні протягом тижня буде переважно холодною, вітряною, із дощем і навіть трохи з мокрим снігом. Також можливі заморозки у другій половині тижня.

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