Негода паралізувала Миколаїв: повалені дерева, відсутність тепла та світла і скажені ціни на таксі

Негода паралізувала Миколаїв: повалені дерева, відсутність тепла та світла і скажені ціни на таксі

Прогнози синоптиків невтішні.

Сьогодні, 28 грудня, на дорогах Миколаєва через погіршення погодних умов сталися аварійні ситуації. Тролейбуси та трамваї рухаються із затримкою графіків. Частина міста залишилася без електрики, а у Корабельному районі - ще й без опалення.

Про це пише місцеве видання "Новости-N".

Як повідомляє видання, негода валить дерева, через що дороги на багатьох вулицях перекриті. Зокрема, на вулиці Потьомкінській, поряд із трамвайною зупинкою "вул. Громадянська", гілка, що впала, повисла прямо на контактному проводі. Через це рух трамваїв, які працюють на 3 маршруті, було заблоковано.

Крім того, через погіршення погодних умов та ожеледицю в Миколаєві служби таксі підняли ціни.

Містяни скаржаться, що деякі служби під час онлайн-замовлень пропонують знайти машину, але з націнкою 200%. Загалом служби таксі підняли ціни на 20-30%.

За даними синоптиків, через активний циклон на території Миколаївщини протягом 27 та 28 грудня очікується ускладнення погодних умов. 28 грудня очікується значний сніг, вдень з переходом у дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Як повідомлялося, погода в Україні у грудні 2021 року буде близькою до кліматичної норми. Середня місячна температура коливатиметься від 4 градусів морозу до 3 градусів тепла, що близько до норми. У межах норми буде у грудні і місячна кількість опадів: 33-78 мм, в гірських районах місцями 81-105 мм. Водночас у північно-східній частині опадів очікується дещо менше за норму.

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