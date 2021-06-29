Негода пройшлася Україною: у Черкаській області блискавка вбила двох людей, у Житомирській - спалила хату

Негода пройшлася Україною: у Черкаській області блискавка вбила двох людей, у Житомирській - спалила хату

Ще одна людина, яка також там перебувала, отримала електротравму.

Блискавка - вбила двох людей на Черкащині. Вони відпочивали біля водойми і коли почалася сильна гроза - сховалися під дерево.

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Про це 29 червня розповіли в ефірі ТСН.Ранок.

А от на Житомирщині громовиця спалила хату. Блискавка влучила у дерев'яний будинок у селі Зубринка. Будівля - вигоріла ущент. Негода пройшлася регіоном напередодні. Поривом вітру у містечку Чуднів зірвало дах на будинку культури. А рятувальники до ночі розчищали дороги, повалені негодою.

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Нагадаємо, на вихідних страшна негода пронеслася Рівненщиною. Регіон накрили потужний дощ, вітер і навіть піщана буря. Не витримували електродроти. Дерева падали ніби іграшкові, били машини та перекривали дороги міські, а ще траси. До всього цього ще й затопило вулиці.

Потужна негода прийшла на Рівненщину після Львова. Там теж місто затопило. Центральні площі та пішохідні переходи стояли у воді - вона сягала вікон машин.

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