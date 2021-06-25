Негода у Херсоні: дощ затопив вулиці, а град побив фарбу на машинах (відео)

За декілька хвилин вулиці міста перетворилися на річки.
Нестерпна спека у Херсоні різко змінилася на дощову погоду. Ввечері в місті пройшов дощ з градом.
Як повідомляють у місцевих Telegram-каналах, негода налетіла на місто раптово.
Вулиці міста швидко затопило водою, а слідом посипався великий град. Все це супроводжувалося сильним штормовим вітром.
Місцеві жителі розповіли, що град побив фарбу на припаркованих автомобілях.
Злива була нетривалою, але вода затопила вулиці в східній частині міста, Антонівку і Кіндійку. У Корабел також пройшла спочатку злива, а потім - град. У Таврійському люди бачили яскраві блискавки.
"Вийшов на балкон вночі, привітався з Зевсом і пішов спати далі", - написав херсонець.
Гроза з градом не дісталася тільки до мікрорайону Шуменський.
За даними Укргідрометцентру, 25 червня дощу в Херсоні не буде. Однак вже на наступний день і до 28 червня в області прогнозують опади.