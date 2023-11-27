Негода в тимчасово окупованому Криму: евакуація людей та гроза з блискавками 

У тимчасово окупованому Криму “влада” заявила про посипання ділянок доріг.

Мовляв, на вулиці виведена вся автодорожня та комунальна техніка.

Про це у повідомленні у соціальних мережах заявив радник російського "очільника Криму" Олег Крючков

Окупаційна “влада” закликала кримчан вранці залишатись вдома та не виїжджати на своєму транспорті. Не заважати роботам щодо ліквідації наслідків урагану.

Також 100 осіб (50 гості та 50 персоналу) були евакуйовані з готелю "Рібера" в Євпаторії. Усі люди розміщені в інших готелях.Існують пошкодження курортної інфраструктури в інших районах півострова.

Окрім негоди у Сімферополі сталася “бавовна”, проте це не приліт, а удар блискавки.

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Представники “влади” заявляють, що це – природна аномалія, сніг та гроза.

До того у зв'язку з тимчасовим підтопленням кількох ділянок автомобільної дороги Воїнка-Чорноморське в районі селища Міжводне Чорноморського району тимчасово обмежено рух автомобілів.

Нагадаємо, у Київській області у неділю, 26 листопада та понеділок, 27 листопада, обіцяють сильні снігопади. Синоптики прогнозують ожеледицю, хуртовини, посилення вітру.

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