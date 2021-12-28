Негода в Одеській області: фури злітають зі слизької дороги

Траси перетворилися на каток.

В Одеській області на дорогах дуже слизько та небезпечно. Неподалік села Корсунці фура злетіла на узбіччя, а в районі Куяльника водій вантажівки не впорався з керуванням і машину розвернуло поперек дороги.

Про це пишуть місцеві Телеграм-канали.

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Надзвичайники просять жителів міста максимально обмежити поїздки та рух під деревами та лініями електропередач. Відповідно до даних Укргідрометцентру, в місті та області наразі жовтий рівень небезпеки.

Крім того, в Одеській області без електропостачання залишилися 38 населених пунктів. З них у 14 вже повернули світло.

У разі надзвичайних ситуацій діють номери гарячих ліній:

Цілодобова медична швидка допомога – 103;

Патрульна служба МВС України в Одесі – 102;

Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" – 15-01;

Департамент міського господарства (диспетчерська) – (048) 705 48 84, (067) 705 84 48.

Раніше стало відомо, що на дорогах Миколаєва через погіршення погодних умов сталися аварійні ситуації. Тролейбуси та трамваї рухаються із затримкою графіків. Частина міста залишилася без електрики, у Корабельному районі - ще й без опалення.

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