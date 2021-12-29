Негода в Україні: хуртовина паралізувала Харків і Дніпро, а ожеледиця - Миколаївську область

На дорогах утворилися величезні затори.

У Харкові сильна хуртовина паралізувала рух транспорту: ввечері місто стало у годинні затори.

Проце розповіли у ТСН.Ранок 29 грудня.

Крім того, за кілька годин від початку снігопаду патрульні зафіксували понад два десятки аварій. Найбільше сталося на підйомах та спусках. Там через ожеледицю автівки не могли їхати.

Комунальники вивели на дороги дві сотні спецмашин для розчищування доріг. Для прискорення прибирання в місто заборонили заїжджати вантажівкам, які у Харкові проїздом. За прогнозами синоптиків, снігопад у місті триватиме аж до обіду.

Слід зауважити що дощ, а після нього мороз скував у ковзанку Миколаївську область. Крига вкрила і дерева, і електричні дроти, які обледенілі масово рвалися від ваги і вітру. Без світла там залишились 44 населених пункти, через це зупинилися і котельні.

Через завірюху затори паралізували Вінницю, Дніпро та Кіроваградську область. У кількох містах України рясні снігопади завадили приземлитися літака. "Укрзалізниця" попереджала про затримки потягів

Нагадаємо, у середу, 29 грудня, опади очікують у східних, північно-східних, вночі і у більшості центральних, Київській та Запорізькій областях. На решті території не сніжитиме. На дорогах - ожеледиця. В Україні вдень буде від 2 до 7 градусів морозу.

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