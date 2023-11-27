Негода в Україні залишила без світла людей у 17 областях: де немає електроенергії

В Міненерго наголосили, що застосування планових відключень від електроенергії не передбачається.

Через негоду в Україні 27 листопада знеструмлені 1638 населених пунктів у 17 областях. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Про ситуацію на 13:00 повідомили в Міністерстві енергетики України.

Відключення світла в Україні через негоду

В Україні триває ліквідація наслідків негоди. До роботи задіяно 889 аварійних бригад, понад 1000 одиниць техніки.

Енергетики станом на 13:00 змогли відновити електропостачання у низці населених пунктів. Однак досі без світла залишаються 1638 населених пунктів у 17 областях України.

Найскладніша ситуація – в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Київській областях. Аварійно-відновлювальні бригади працюють у посиленому режимі.

Відключення світла в Одеській області

На Одещині через сильний вітер і хуртовини знеструмлено 396 населених пунктів. Найбільше постраждали Ізмаїльський та Одеський райони. Енергетики до кінця доби планують заживити максимальну кількість споживачів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Росіяни поранили, а хурделиця добила! В Одесі завалився історичний будинок!

Відключення світла в Полтавській області

Через негоду відключення світла зафіксовані у 105 населених пунктах Полтавщини. Наслідки негоди ліквідовують 163 енергетики у складі 52 оперативних і виїзних бригад об’єднаних філій і дільниць, а також 56 одиниць техніки. Енергетики обіцяють відновити електропостачання якнайшвидше.

Знеструмлення в Миколаївській області

На Миколаївщині повністю або частково знеструмлено 219 населених пунктів. Найскладніша ситуація зі світлом фіксується у Миколаєві, Снігурівці, Веселиновому. Над відновленням електропостачання працюють 102 аварійні бригади. Попри погану погоду, ремонтники змогли заживити 19 населених пунктів – це майже 7000 споживачів.

Знеструмлення в Київській області

На Київщині станом на ранок 27 листопада було знеструмлено 137 населених пунктів. Проводяться аварійно-відновлювальні роботи, і повернути світло до осель планується до кінця дня.

В аварійний ремонт було виведено одну лінію 110 кВт, пошкоджену внаслідок негоди (без знеструмлення).

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Світу білого не видно! Київ накриває потужний сніговий шторм!

Відключення електроенергії в Кіровоградській області

Також читайте Потужні снігопади в Україні: чотири області опинилися в епіцентрі негоди

Через негоду на Кіровоградщині від електропостачання було відключено 83 населені пункти. Тривають ремонтні роботи, однак ситуація з ними ускладнюється через стан доріг, а саме сніг та ожеледицю.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Кіровоградщина в сніговому полоні!

Відключення електроенергії в Черкаській області

Негода на Черкащині знеструмила 109 населених пунктів. Там тривають ремонтні роботи.

Відключення світла у Дніпропетровській області

Через сильну хуртовину на Дніпропетровщині повністю без світла опинилися 228 населених пунктів. На ранок 27 листопада вже було заживлено одну лінію електропередачі – це 439 споживачів.

Внаслідок бойових дій і через технологічні причини знеструмлено майже 4000 точок обліку. Енергетики працюють у посиленому режимі.

Знеструмлення у Вінницькій області

На Вінниччині через технологічні причини була знеструмлена лінія 110 кВт, яка живить 4,8 точки обліку. Протягом години вдалося відновили електропостачання всім споживачам.

Через негоду без світла залишилося п’ять населених пунктів Вінницької області. Ведуться роботи.

Знеструмлення в Донецькій області

На Донеччині через бойові дії та негоду без електроенергії опинилися 47 населених пунктів. Енергетики вже повернули світло до 27 населених пунктів та заживили 12,2 тисячі точок обліку (з них 4000 – відключені внаслідок бойових дій).

Організовано роботу в аварійному режимі. Без електропостачання в Донецькій області залишаються 268 населених пунктів (22,9 тисячі споживачів).

Наслідки негоди в Україні станом на 27 листопада

Відключення електропостачання в Запорізькій області

На Запоріжжі через складні метеоумови знеструмленими залишаються 72 населені пункти. На ранок електропостачання було відновлено для 19,2 тисячі абонентів. Енергетики працюють у посиленому режимі.

Відключення електропостачання в Сумській області

Негода на Сумщині залишила без світла 76 населених пунктів. Водночас внаслідок бойових дій без світла опинилися два населені пункти області (443 споживачі).

Також читайте Зеленський показав наслідки потужної негоди в Україні (фото)

Тривають варійно-відновлювальні роботи мереж. Загалом у Сумській області без електропостачання залишаються 133 населені пункти – це 16,9 тисячі споживачів. З них 78 – внаслідок бойових дій.

Відключення електрики в Тернопільській області

Через погіршення погоди на Тернопільщині електроенергії немає у двох населених пунктам. Повернути світло планують протягом дня.

Відключення електрики в Харківській області

Через бойові дії на Харківщині пошкоджено лінії електропередач у трьох районах. Зараз енергетики оглядають мережі. Заживлено 416 споживачів.

Без електроенергії в Харківській області залишаються майже 17 тисяч абонентів. Через негоду знеструмлені три повітряні лінії – 20 населених пунктів.

Тривають роботи з відновлення електропостачання. На Харківщині прогнозується погіршення погоди.

Знеструмлення в Херсонській області

У Херсоні внаслідок обстрілу без електропостачання опинилися 654 точки обліку. Без електроенергії внаслідок бойових дій залишаються 11,3 тисячі точок обліку, з них – 746 після підтоплення.

Після артобстрілу на Херсонщині від електроживлення відключені 264 абоненти. Через негоду без світла залишаються 46 населених пунктів.

Знеструмлення у Хмельницькій області

Через складну погоду на Хмельниччині без електропостачання опинилися 27 населених пунктів. Працюють аварійно-відновлювальні бригади.

Відключення світла в Чернівецькій області

У Чернівецькій області через сильні пориви вітру знеструмлено 10 населених пунктів.

Відключення світла в Чернігівській області

Внаслідок негоди на Чернігівщині знеструмлено 56 населених пунктів. Працюють аварійні бригади з відновлення мереж.

В Міненерго наголосили, що застосування планових відключень від електроенергії побутових споживачів не передбачається. Усі відключення пов’язані з погодними умовами, бойовими діями чи технологічними порушеннями на обладнанні.

Нагадаємо, 27 листопада в більшості областей України вирує снігова негода. Через складну погоду виникли проблеми з електро- та водопостачанням, автомобілі застрягли у снігових заметах, а деякі траси заблоковані.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Вже троє людей померли від негоди! Україну накрили потужні снігопади!

Читайте також: