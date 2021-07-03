Негода в Україні залишила без світла майже 100 населених пунктів

Негода в Україні залишила без світла майже 100 населених пунктів

Без світла залишилися люди у шести областях.

У деяких регіонах України не вщухає негода, яка залишила без електроенергії 93 населених пункти.

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Про це 3 липня повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Через сильні пориви вітру, дощу і грози знеструмлено населені пункти у шести регіонах України. Йдеться про такі області:

Кіровоградська - 30 населених пунктів;

Черкаська - 30 населених пунктів;

Київська - 14 населених пунктів;

Чернігівська - 14 населених пунктів;

Житомирська - 4 населених пункти;

Запорізька - 1 населений пункт.

Як повідомлялося, близько 100 мільйонів гривень збитків завдала стихія лісгоспам Рівненської області. Під час зливи дерева гнуло, ламало та викорчовувало з корінням. Відтак негода пошкодила майже 9 тисяч гектарів лісу. Тож лісники просять область визнати це надзвичайною ситуацією регіонального масштабу і виділити гроші.

Новини України: лісгоспи Рівненської області втратили майже 100 мільйонів гривень через негоду

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