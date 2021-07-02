Негода в Україні залишила без світла понад сотню населених пунктів у чотирьох областях

Негода в Україні залишила без світла понад сотню населених пунктів у чотирьох областях

До відключення призвели пориви вітру, дощ та гроза.

В Україні станом на ранок 2 липня через негоду знеструмлено понад сотню населених пунктів.

Про це повідомили у ДСНС.

Так, у Хмельницькій області без електропостачання залишаються 44 населених пункти, у Львівській – 42, у Київській – 25, у Житомирській – 13.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, на минулому тижні негода наробила чимало лиха у регіонах. На Черкащині блискавка вбила двох людей. Вони відпочивали біля водойми і коли почалася сильна гроза - сховалися під дерево. А от на Житомирщині громовиця спалила хату.

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