Негода в Україні залишила без світла понад сотню населених пунктів у чотирьох областях

До відключення призвели пориви вітру, дощ та гроза.
В Україні станом на ранок 2 липня через негоду знеструмлено понад сотню населених пунктів.
Про це повідомили у ДСНС.
Так, у Хмельницькій області без електропостачання залишаються 44 населених пункти, у Львівській – 42, у Київській – 25, у Житомирській – 13.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, на минулому тижні негода наробила чимало лиха у регіонах. На Черкащині блискавка вбила двох людей. Вони відпочивали біля водойми і коли почалася сильна гроза - сховалися під дерево. А от на Житомирщині громовиця спалила хату.