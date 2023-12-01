Негода в Україні залишила без світла людей у 4 областях: деталі від ДСНС

Надзвичайники також попередили про небезпеку на дорогах через ожеледицю.

В Україні станом на ранок 1 грудня знеструмлено 66 населених пунктів у Закарпатській, Київській, Одеській та Чернігівській областях.

Про це повідомили в ДСНС України.

Надзвичайники поінформували, що електроенергії немає у 35 населених пунктах на Закарпатті, 16 – на Київщині, в 14 – на Одещині та в одному – на Чернігівщині.

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На території України 1 грудня спостерігаються незначні опади – дощ та мокрий сніг. Суттєвих ускладнень погоди немає.

Наразі забезпечено проїзд на всіх дорогах загального користування. Служби Укравтодору прибирають сніг т а розчищають дороги.

Підрозділи ДСНС допомогли в буксируванні чотирьох автомобілів на Закарпатті.

"На дорогах країни, крім півдня та сходу, сьогодні місцями ожеледиця. Будьте обережні!" – закликали надзвичайники.

До слова, 30 листопада в ДСНС попередили про значну сніголавинну небезпеку у високогір’ї східної частини Закарпатської області.

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