Негода в Україні залишила без світла людей у 4 областях: деталі від ДСНС

Надзвичайники також попередили про небезпеку на дорогах через ожеледицю.
В Україні станом на ранок 1 грудня знеструмлено 66 населених пунктів у Закарпатській, Київській, Одеській та Чернігівській областях.
Про це повідомили в ДСНС України.
Надзвичайники поінформували, що електроенергії немає у 35 населених пунктах на Закарпатті, 16 – на Київщині, в 14 – на Одещині та в одному – на Чернігівщині.
На території України 1 грудня спостерігаються незначні опади – дощ та мокрий сніг. Суттєвих ускладнень погоди немає.
Наразі забезпечено проїзд на всіх дорогах загального користування. Служби Укравтодору прибирають сніг т а розчищають дороги.
Підрозділи ДСНС допомогли в буксируванні чотирьох автомобілів на Закарпатті.
"На дорогах країни, крім півдня та сходу, сьогодні місцями ожеледиця. Будьте обережні!" – закликали надзвичайники.
До слова, 30 листопада в ДСНС попередили про значну сніголавинну небезпеку у високогір’ї східної частини Закарпатської області.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Початок грудня принесе погодні гойдалки! Синоптики спрогнозували погоду
Читайте також: