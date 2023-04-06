Негода залишила без світла тисячі споживачів: у яких регіонах зникло світло

Загалом ситуація стабільна.
У західних областях України через негоду без електрики залишилося п'ять тисяч споживачів. Відключення світла сталося у Чернівецькій та Івано-Франківській областях
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
"Через негоду відбулось аварійне відключення близько 5 тисяч споживачів у Чернівецькій та Івано-Франківській областях", - розповів міністр енергетики Герман Галущенко.
Ситуація в інших областях України стабільна. Енергосистема працює без дефіциту та забезпечує потреби українців, наголосив голова Міненерго. Тому у четвер, 6 квітня, відключення світла не плануються.
За словами Марченка, протягом останньої доби відновлено електропостачання близько 15 тисяч абонентів у Донецькій області.
Нагадаємо, 5 квітня у Київській області через негоду зникло світло. У Броварах та селі Княжичі відбулось аварійне відключення декількох трансформаторних підстанцій. Деяких споживачі було знеструмлено.
Читайте також:
- "Укрзалізниця" повідомила про затримки потягів: список рейсів
- Черги на українських кордонах: де утворилися найбільші затори
- У Тернополі тимчасово не курсуватимуть тролейбуси: що сталося