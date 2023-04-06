Негода залишила без світла тисячі споживачів: у яких регіонах зникло світло

У західних областях України через негоду без електрики залишилося п'ять тисяч споживачів. Відключення світла сталося у Чернівецькій та Івано-Франківській областях

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

"Через негоду відбулось аварійне відключення близько 5 тисяч споживачів у Чернівецькій та Івано-Франківській областях", - розповів міністр енергетики Герман Галущенко.

Ситуація в інших областях України стабільна. Енергосистема працює без дефіциту та забезпечує потреби українців, наголосив голова Міненерго. Тому у четвер, 6 квітня, відключення світла не плануються.

За словами Марченка, протягом останньої доби відновлено електропостачання близько 15 тисяч абонентів у Донецькій області.

Нагадаємо, 5 квітня у Київській області через негоду зникло світло. У Броварах та селі Княжичі відбулось аварійне відключення декількох трансформаторних підстанцій. Деяких споживачі було знеструмлено.

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