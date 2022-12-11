Негода зірвала графік руху поїздів: в "Укрзалізниці" оприлюднили перелік 

В Україні через погіршення погодних умов затримуються деякі поїзди.
"Укрзалізниця" попередила пасажирів про затримку поїздів через негоду.
Про це компанія повідомляє у Телеграмі.
"Зима лютує на заході України, у Польщі та Словаччині, відтак через знеструмлення кількох ділянок та обледеніння контактної мережі маємо декілька затримок", - йдеться в повідомленні.
Перелік поїздів, що затримуються:
- №961 Кошице - Мукачево +1 година 35 хвилин
- №89 Київ - Перемишль +2 години 38 хвилин
- №45 Харків - Ужгород +2 години 47 хвилин
- №41 Дніпро - Трускавець +2 години 34 хвилини
- №23 Київ - Хелм +1 година 23 хвилини
- №93 Харків - Хелм +1 година 23 хвилини
- №3 Запоріжжя - Ужгород +1 година 20 хвилин
- №1 Харків - Івано-Франківськ +54 хвилини
- №85 Львів - Запоріжжя +46 хвилин
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