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Негода зірвала графік руху поїздів: в "Укрзалізниці" оприлюднили перелік 

Негода зірвала графік руху поїздів: в "Укрзалізниці" оприлюднили перелік 

Фото: pixabay.com

В Україні через погіршення погодних умов затримуються деякі поїзди.

"Укрзалізниця" попередила пасажирів про затримку поїздів через негоду.

Про це компанія повідомляє у Телеграмі.

"Зима лютує на заході України, у Польщі та Словаччині, відтак через знеструмлення кількох ділянок та обледеніння контактної мережі маємо декілька затримок", - йдеться в повідомленні.

Перелік поїздів, що затримуються:

  • №961 Кошице - Мукачево +1 година 35 хвилин
  • №89 Київ - Перемишль +2 години 38 хвилин
  • №45 Харків - Ужгород +2 години 47 хвилин
  • №41 Дніпро - Трускавець +2 години 34 хвилини
  • №23 Київ - Хелм +1 година 23 хвилини
  • №93 Харків - Хелм +1 година 23 хвилини
  •  №3 Запоріжжя - Ужгород +1 година 20 хвилин
  • №1 Харків - Івано-Франківськ +54 хвилини
  • №85 Львів - Запоріжжя +46 хвилин

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