Негода знеструмила майже сотню населених пунктів у чотирьох областях

Негода знеструмила майже сотню населених пунктів у чотирьох областях

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Через негоду в Україні знеструмлені 90 населених пунктів в 4 областях.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 7:00 18 лютого внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 90 населених пунктів у 4 областях (Львівська – 68, Чернігівська – 11, Житомирська – 6 та Черкаська – 5)", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що в селі Пнів Надвірнянського району Івано-Франківської області внаслідок шквального вітру пошкоджений дах спортзалу та котельні ліцею на загальній площі 180 м2.

У місті Бурштин Івано-Франківської області впало дерево на маршрутний автобус, що був на стоянці. Жертв та постраждалих немає. Від ДСНС залучались 6 осіб та 2 одиниці техніки.

В Україні 90 населених пунктів залишаються без світла через негоду

Нагадаємо:

Негода не вщухає і у Європі: одразу кілька країн потерпають від серії потужних штормів. Британія, якою щойно промчав буревій, очікує на новий ураган - найсильніший за останні роки. Потужні шторми напередодні забрали два людських життя у Польщі - у Кракові загинули двоє будівельників, на яких впав країн. У країні зруйновано десятки будинків, надзвичайники здійснили півтори тисячі викликів. А от у Німеччині, де повідомляють про перебої у транспортному сполученні, закриті школи і тисячі людей без світла, - сьогодні чекають на новий шторм.

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