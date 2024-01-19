Неграмотний чоловік отримав повістку і майже 2 роки уникав мобілізації: як це закінчилось

У Закарпатській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації. Він отримав повістку ще в березні 2022 року і до січня 2024 року уникав мобілізації.

Про це йдеться у вироку Тячівського районного суду Закарпатської області від 17 січня 2024 року.

За даними суду, в березні 2022 року жителя Закарпаття визнали придатним до служби в армії та дали повістку. Проте чоловік майже 2 роки ухилявся від мобілізації.

На суді житель Закарпаття провину визнав і розкаявся. Він пояснив, що дійсно пройшов ВЛК та отримав повістку, проте того дня не прийшов до військкомату, оскільки в його родині був похорон, про що він повідомив військкома. Більше чоловік до ТЦК не приходив, а згодом до нього приїхала поліція. На суді він просив його суворо не карати.

Свідок розповіла, що вона працює лікаркою-психіатринею у КНП "Тячівська консультативна поліклініка" та є членкинею ВЛК.

"У картці обстеження та медичного огляду обвинуваченого вона зазначила, що він неграмотний, проте придатний до військової служби. Огляд проводиться по зовнішньому вигляду, виразу обличчя, а також зверталася увага на рухи, чи поставлена у нього мова. Крім того, особу, яка проходить огляд, запитують про наявність травм голови, місце роботи та чи є скарги до психіатра. Також зазначила, що під час огляду чоловік завжди усміхався і мав дивний вигляд обличчя", – йдеться у поясненні медикині.

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі, замінивши на 2 роки іспитового терміну.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, на Волині чоловік отримав повістку і відмовився від мобілізації.

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