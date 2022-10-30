"Нех*й нам тут що робити, ми так вирішили": вояки РФ не витримують натиску ЗСУ і масово пишуть рапорти на розірвання контрактів

Російські окупанти по кілька місяців не отримують зарплати і скаржаться на натиск ЗСУ.

Професійні військові РФ не витримують натиску ЗСУ. Бажання розірвати контракти додає і кількамісячна невиплата зарплати.

Про це свідчить розмова окупанта із дружиною, яку оприлюднила СБУ.

Незважаючи на те, що у кадрових російських військових є підготовка, і вона краща ніж у "свіжомобілізованих", її замало, щоб вижити на фронті в Україні. Також окупантів дратує, що вони не отримують зарплату.

"Короче, мы сегодня будем писать рапорта о расторжении контракта в связи с несоблюдением условий... Нех*й нам тут делать, это мы так решили… Мы тут уже два месяца воюем, а нам ни копейки не заплатили…" - розповідає дружині контрактник ЗС РФ.

Він додав, що їхній підрозділ зазнає великих втрат, а що російське командування сильно "косячить".

А якщо контракти розірвати на вийде, російські військові можуть здатися в полон і зберегти своє життя. Телефони гарячої лінії "Хочу жить": +380665803498 та +380931192984.

Нагадаємо, що російський загарбник розповідав про передислокацію до Білорусі з Миколаївського напрямку. Він поскаржився що ЗСУ знищили тисячі росіян і виходить на марно, а тепер все залишили і просто відійшли до Білорусі.

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