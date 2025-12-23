Реклама

Троє людей загинули, зокрема дитина 2021 року народження. Майже повністю були знеструмлені Рівненська, Тернопільська та Хмельницька області. Дві АЕС знизили генерацію. В багатьох інших українських областях запроваджені екстрені графіки відключення світла. За даними проєкту DeepState, ворожі війська просунулися на Сумщині та Донеччині. На цьому тлі американці, які є радше московськими посередниками, продовжують переговори то з українською, то з російською делегаціями в Маямі, не вимагаючи від Росії погодитися хоча б на «енергетичне» перемир’я, що пропонував Володимир Зеленський.

Український президент чекає від представників США на інформацію щодо їхніх переговорів із росіянами в Маямі цими днями. До цього американці проводили аналогічні переговори з українською делегацією, яка вже повернулася до Києва. За словами президента Зеленського, є 20 пунктів плану (напрацьованих Києвом спільно з європейськими партнерами — Ред.), напевно там не все ідеально, але цей план є. Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що до укладення мирної угоди залишилися найважчі 5%. На думку міністра закордонних справ Німеччини Йоганна Вадефуля, Україна може піти на поступки в межах мирної угоди, зокрема на територіальні (хоча президент Зеленський неодноразово це заперечував — Ред.), якщо вони супроводжуватимуться надійними гарантіями безпеки.

Тож які гарантії США та Європа готові надати, щоб не просто стримати Росію від подальшого просування (тобто, щоб стабілізувати лінію фронту) та продовження ракетно-дронових ударів, а й убезпечити Україну від повторення ще одного повномасштабного вторгнення? ТСН.ua зібрав все, що зараз лунає в контексті переговорів щодо «мирного» плану Трампа-Путіна.

Сумнозвісний Будапештський меморандум. Всім добре відомо, що 1994 року за добровільну відмову від третього за величиною в світі ядерного арсеналу Україна за Будапештським меморандумом отримала гарантії безпеки від США, Британії та Росії. Згодом до підписантів приєдналися Франція та Китай. Міжнародні правники, політики та дипломати можуть скільки завгодно переконувати, що Будапештський меморандум містив лише «запевнення» й ніколи не був ратифікований як міжнародний договір, тому не був юридично зобов’язувальним документом.

Але факт залишається фактом — своєї ролі Будапештський меморандум не виконав. Країни-гарантери (звісно, крім агресорки Росії, яка й у 1990-х не приховувала планів загарбати Україну воєнним шляхом) не виконали своїх зобов’язань. Ще 2014 року, коли Росія окупувала Крим і почала інтервенцію на Донбас, під час слухань у Сенаті чинний держсекретар Марко Рубіо (тоді він був сенатором-республіканцем, який жорстко засуджував Росію) нагадував колегам, як Україна, власне, 1994 року відмовилася від свого ядерного арсеналу в обмін на гарантії безпеки, які їй так і не були надані.

«Який урок, на вашу думку, дає цей випадок? Думаю, меседж для багатьох націй у світі — ми, можливо, більше не можемо розраховувати на обіцянки безпеки, дані вільним світом. Можливо, нам потрібно почати дбати про себе самотужки», — заявляв 2014 року Рубіо.

Через 11 років, обіймаючи посаду держсекретаря в другій адміністрації Трампа, Марко Рубіо більше не згадує про зобов’язання США перед Україною. Хоча у своїх мемуарах колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг, який пробув на посаді десять років, визнав недостатню підтримку України з боку союзників починаючи від 2014 року через страх спровокувати Росію. А напередодні повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року, за його словами, позиція Вашингтона була більш пасивною й схильною до поразки.

Що обговорюється зараз? За підсумками доповіді секретаря РНБО Рустема Умєрова та начальника Генштабу Андрія Гнатова, які повернулися з Маямі, Володимир Зеленський повідомив про підготовку проєктів кількох документів, зокрема й щодо гарантій безпеки для України.

ТСН.ua вже писав, як місяць тому видання Axios, куди росіяни вперше «злили» свій «мирний» план, повідомило, що вже тоді Вашингтон передав Києву проєкт угоди щодо гарантій безпеки за зразком статті 5 НАТО. Під нею розуміють, що «напад на одного — це напад на всіх». У середині грудня видання Politico, посилаючись на американських чиновників, теж написало, що США пропонують Україні гарантії безпеки, аналогічні членству в Альянсі, та начебто готові ратифікувати їх у Конгресі. Саме на ратифікації відповідного документу в Конгресі США публічно наполягає Володимир Зеленський, щоб Україна знову не отримала «Будапештський меморандум-2».

Проте в цій публікації Politico також наголошувалося, що це обмежена в часі пропозиція. До того ж американська сторона не приховує, що під час всіх цих раундів переговорів активно обговорюються територіальні поступки з боку України й жодних з боку Росії. Щоправда, досі коментарів із Вашингтона щодо заяви Путіна, яку він зробив під час щорічної прямої лінії про те, що вимоги Москви від червня 2024 року залишаються чинними, так і не прозвучало. А це, нагадаємо, вихід української армії з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, які Путін ще у вересні 2022 року незаконно записав до російської конституції. Тобто, йдеться не лише про Донбас, яким адміністрація Трампа хоче вдовольнити апетити Кремля.

Натовські війська в Україні. Якщо США дійсно обіцяли Україні гарантії безпеки за зразком статті 5 НАТО — це означає, в ідеалі, відправлення американських військових до України в разі повторення російської агресії. Проте з Вашингтона лунають офіційні й неофіційні заяви, що чобіт американського солдата не ступить на українську землю.

Свої війська можуть надати європейські країни-члени НАТО. Й за численними повідомленнями, до цього готові Франція, Британія й теоретично Німеччина в межах «коаліції охочих», до якої входять 30 країн, 26 з яких, за словами президента Франції Емманюеля Макрона, можуть надати свою підтримку військами та зброєю. Проте лише після встановлення режиму припинення вогню.

У статті для Politico старший науковий співробітник Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI) Ед Арнольд зазначає, що незалежно від зусиль Європи, що дійсно має значення — це гарантії безпеки з боку американців. За його словами, Європа навіть не може розгорнути свої багатонаціональні сили (в межах «коаліції охочих» — Ред.) без логістичної підтримки США.

«Теоретично можна було б щось узгодити. Росія заявила, що не хоче присутності військ НАТО в Україні. Водночас існують й інші можливі форми гарантій безпеки. Але небажання Росії відмовитися від територіальних вимог робить ширшу угоду фактично неможливою. Переговори триватимуть й 2026 року, але я не бачу реального вікна можливостей», — сказав в інтерв’ю ТСН.ua старший радник Департаменту з питань оборони та безпеки в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), колишній полковник Корпусу морської піхоти США з більш ніж 30-річним досвідом Марк Канчіан.

Кілька рівнів гарантій безпеки. Днями в інтерв’ю німецькому таблоїду Bild генсек НАТО Марк Рютте розповів про три рівні гарантій безпеки для України:

Сили оборони України;

«коаліція охочих», яка може надати свої війська;

США.

«Партнери зараз працюють над поєднанням цих трьох елементів, щоб Путін чітко розумів, що він ніколи більше не повинен нападати на Україну», — сказав Рютте, ще раз підкресливши відданість Дональда Трампа досягненню миру.

У понеділок, 22 грудня, Володимир Зеленський окреслив чотири рівні гарантій безпеки:

ЗСУ — 800 тис. армія, на фінансування якої нам потрібні гроші й допомога партнерів;

членство в Євросоюзі;

«коаліція охочих»;

американські гарантії безпеки.

«Це те, в чому була велика різниця Будапештського меморандуму, Мінських угод або тих чи інших ще положень. Обговорюємо, на скільки років вони можуть бути, з можливістю пролонгації цих гарантій безпеки в такому ж форматі, як вони ухвалюються. Окрім цього, ще пакет стримування, тобто що буде мати велика армія — 800 тис. — на озброєнні, армія України що буде мати», — додав президент Зеленський.

Думки експертів. Опитані ТСН.ua експерти скептично ставляться до можливості отримання Україною дійсно надійних гарантій безпеки, які б ще й могли бути ратифіковані як міжнародні договори. За словами Марка Канчіана, ухвалити щось у Конгресі США було б надзвичайно складно, адже він дуже глибоко розділений.

Директорка програми безпекових студій Ради зовнішньої політики «Українська призма» Ганна Шелест взагалі ставить запитання: що таке безпекові гарантії, які були б універсальними і на 100% спрацювали?

«Єдиний варіант, який хоч якось ще можна назвати гарантіями — це Японія. Бо вони просто відмовилися від своїх ЗС — на їхній території американські війська. Проте й тут питання: якщо зараз на них нападає Китай, чи будуть американці дійсно щось робити? Свого часу були певні гарантії із захисту щодо Західної Німеччини. Але це була багатогранна композиція з трьох різноманітних форматів під час холодної війни конкретно щодо Берліна», — розповідає експертка.

Аналітик Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень (SCEEUS) Андреас Умланд також вважає, що питання щодо гарантій безпеки, які Україна може отримати, дуже складне.

По-перше, для Росії це червона лінія. Вона цього дуже не хоче. І це зараз проблема для перемир’я. Якщо росіяни знають, що в Україні з’являться західні війська, вони точно нічого не підпишуть.

По-друге, немає впевненості, що це дійсно спрацює. Навіть якщо ці війська з’являться в Україні, як вони поводитимуться, якщо Росія почне їх бомбити? Якщо вони відповідатимуть, це може призвести до війни між НАТО та Росією. Якщо вони не відповідатимуть, тоді все це не має сенсу.

«Тому найконструктивніша ідея зараз — це «небесний щит» або інтегрована зона захисту повітря. Не лише над західними областями України, а й навіть над центральними. І це можна було б почати робити ще до перемир’я», — вважає Андреас Умланд.