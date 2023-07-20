“Нехай хоч кішечка буде жива”: у Херсоні бабуся у пошкодженому ворожим дроном будинку турбувалася про своїх тваринок (відео)

Спецпризначенці поліції Херсонщини допомогли літній херсонці вибратися зі заблокованого після вибухів помешкання та врятували її домашніх улюбленців.

Під час атаки російських безпілотників на Херсон у ніч проти середи, 19 липня, один з ворожих дронів упав біля двоповерхового будинку в мікрорайоні Шуменський. У пошкодженому будинку залишилася заблокованою 89-річна мешканка, яка не могла самотужки вибратися з квартири.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Херсонської області, опублікувавши відео порятунку старенької.

Поліцейські із роти особливого призначення, які першими прибули на місце ворожого удару, за допомогою металевої драбини, не гаючи часу піднялися до квартири заблокованої пенсіонерки. На щастя, її життю нічого не загрожувало.

Однак двері квартири перекосило після вибуху, а сил, щоб відкрити їх, у жінки не вистачало. Правоохоронці розблокували двері та допомогли 89-річній херсонці вийти з понівеченого будинку.

Жінка після вибухів дуже хвилювалася про своїх котиків, адже помешкання суттєво постраждало. “Нехай хоч кішечка буде жива”, - благала вона.

Поліцейські знайшли їх на кухні: хоч тварини й налякалися, але з ними було все гаразд. “Котики на кухні, – заспокоював літню херсонку спецпризначенець. – Все буде добре”.

Після цього пенсіонерку передали рятувальникам і медикам.

Нагадаємо, в ніч проти 19 липня російська окупаційна армія атакувала безпілотниками Херсон . Через удари сталася пожежа у будинку культури, а також пошкоджено двоповерхівку.

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