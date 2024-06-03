"Нехай мене звинуватять у зраді": Грицак відверто про кордони 1991 року

Грицак зазначив, що затяжна, позиційна війна швидко не закінчується, а найближчим часом Україна навряд чи зможе повернутися до своїх кордонів.

Відновлення територіальної цілісності України до кордонів 1991 року навряд чи є можливим найближчим часом.

Таку думку висловив український історик та публіцист Ярослав Грицак в інтерв'ю журналісті Яніні Соколовій.

"Я думаю, що більшість українців хоч і кажуть, що хочуть кордони 1991 року, але розуміють, що це – декларативно. Це – не про сучасну ситуацію. Нехай мене звинуватять у зраді, але я думаю, що це – раціональне мислення. Ми мусимо шукати якусь іншу розв'язку", – каже Грицак.

Історик вважає однієї з цих розв'язок – німецький сценарій. Йдеться про післявоєнний розділ Німеччини: на території британської, французької та американської окупаційних зон постала Федеративна Республіка Німеччина (ФРН), що стала членом НАТО і ЄС. А в радянській зоні окупації Кремль створив маріонеткову Німецьку Демократичну Республіку, яка була членом Варшавського договору. Об'єднання Німеччини відбулося лише в 1990 року.

"Це означає, що ми вичерпуємо сили Росії, доводимо до того стану, коли вона хоче перемир'я, сідаємо за стіл переговорів. Пріоритет – перемога. Довести Росію до такого стану, коли вона не захоче воювати. Коли це буде – я не знаю. Росія зазнає колапсу, але коли це станеться – ми не знаємо. Але поки Росія сколапсне, Україна може три рази сколапснути. У нас не ті резерви", – розмірковує експерт.

Грицак наголошує на важливості вступу України до НАТО і ЄС, адже від цього залежить майбутня безпека нашої держави.

"Думаємо в категоріях – за рік-два перемир'я, за десять – ЄС і можливо НАТО. А це означає – гра в довгу. Тоді питання повернення окупованих територій буде питанням часу", – каже історик

Чому Україна не сідає за стіл переговорів

"Це позиція Заходу – Америки і можливо НАТО, не знаю, чи це позиція нашого уряду – перебрати ініціативу війни і зробити так, щоб Україна сіла за стіл переговорів у кращій позиції. Зараз ми цієї сили не маємо. Зараз це тактика на найближчий рік чи кілька", – пояснив він.

Грицак зазначив, що затяжна, позиційна війна швидко не закінчується.

"Росія сколапсне, але це може статися завтра, а може – за десять років. Ми маємо шукати раціонального тактичного сценарію на рік-два. Ми за рік можемо вийти на кордони 1991 року – сумніваюся. І це не лише моя думка – це думка впливових світових військових експертів. Захід сам не готовий до затяжної війни", – підсумував він.

Раніше історик Ярослав Грицак уже робив невтішний прогноз про вихід України на кордони 1991 року.

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