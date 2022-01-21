"Нехай росіяни не розтуляють рота" - мер Харкова Терехов про загрозу окупації РФ

Міська влада Харкова докладає усіх зусиль для забезпечення безпеки.

Харківський міський голова Ігор Терехов відреагував на побоювання Зеленського про окупацію міста Росією і закликав містян не панікувати.

Про це він повідомив "Суспільному".

"Хочу заспокоїти харків'ян, сказати, що поки я Харківський міський голова ми нікому не дамо захопити Харків — ніякій Росії. Тому у Харкові все буде спокійно, чітко, нічого тут не буде. Ми докладаємо всіх зусиль, і Харків залишиться спокійним містом, нехай росіяни не розтуляють рота", — сказав Терехов.

Він наголосив, що міська влада докладає усіх зусиль для забезпечення безпеки в умовах можливого нападу. "Ми робимо все чітко, є чітка дорожня карта. Я дуже хочу, щоб не було жодної агонії, істерики. Харків залишається спокійним, толерантним, мирним українським містом. Не буде ніякої війни", - сказав Терехов і закликав харків'ян не панікувати.

Нагадаємо, в інтерв'ю The Washington Post президент України Володимир Зеленський заявив, що в разі широкомасштабного вторгнення Росія може окупувати Харків. За його словами, "Росія вирішить посилити свою ескалацію на тих територіях, де історично проживають люди, які мали родинні зв'язки з РФ.

Читайте також: