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"Нехай віддають свій Бранденбург чи Піренеї": посол Польщі відреагував на пропозицію "зберегти обличчя Путіну"

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"Нехай віддають свій Бранденбург чи Піренеї": посол Польщі відреагував на пропозицію "зберегти обличчя Путіну"

Фото: Associated Press

Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький переконаний, що Росія навмисно створила таку ситуацію, коли союзники чинять тиск і пропонують піти на поступки Путіну.

Посол наголосив, що Польща "робить усе можливе, щоб ніхто не зійшов із цієї дистанції" у підтримці України. Однак за його словами, Варшава не в центрі уваги багатьох столиць.

Про це посол Польщі в Україні сказав в інтерв’ю "Укрінформу".

"Мені здається, що росія дуже свідомо і цілеспрямовано створила таку ситуацію, коли союзники тиснутимуть на нас із метою піти на поступки. Бо що для них Донеччина чи Луганщина? Озвучувалися думки, що треба рятувати чиєсь обличчя. То нехай віддають свій Бранденбург чи Піренеї", — наголосив Ціхоцький.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що спроби президента Франції Еммануеля Макрона знайти якийсь дипломатичний вихід для глави Кремля Володимира Путіна є марними.

Глава держави наголосив, що Україна не поступиться територією, щоб "зберегти обличчя Путіну".

Також прем'єр міністр Польщі заявив, що Путіна потрібно ізолювати, а не "зберігати йому обличчя", а ідеологію "русского міра" — знищити.

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