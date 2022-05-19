"Нехай живе вільна Україна": польський священник, який прославився виконанням "Ой у лузі червона калина...", розповів, як допомагає українцям

Ще в квітні мережу сколихнула історія польського священника, який увімкнув на колонці під час проповіді у одному з костелів знаменитий гімн січових стрільців "Ой у лузі червона калина..." і сам співав та пританцьовував під неї.

Ксендз Войцех Дроздович живе у Варшаві, служить у костьолі Непорочного зачаття Диві Марії. Народна артистка України Марія Бурмака познайомилася з Войцехом і ексклюзивно для "Сніданку з 1+1" отець Дроздович розповів, що для нього означає гімн січових стрільців та, як його церква допомагає українським біженцям.

Марія Бурмака розповіла під час включення, що їй вдалося познайомитися з паном Войцохом, сказала що він людина з великим серцем, яка робить дуже багато для України.

Марія Бурмака і Войцех Дроздович

Войцех Дроздович вже понад двадцять років служить у костелі Непорочного зачаття Діви Марії, що у Варшаві. Саме тут його знайшла українська співачка Марія Бурмака. Під час розмови з Марічкою пан Войцех згадує, що йому вперше пісню "Ой у лузі червона калина" увімкнула послухати сестра.

"Какая красивая песня, мы ее быстро выучили наизусть и я ей сказал, надо исполнять эту песню завтра", - вспоминает священник эту историю.

Войцех Дроздович

Зараз священник активно підтримує Україну. Поряд із костелом у сусідній будівлі католицького ліцею він разом з іншими служителями храму прихистили українських біженців, які тікали від війни.

"Раньше это была духовная семинария, сейчас там живет почти сто человек беженцев. Ими занимается мой друг отец Павел, но все говорят спасибо тебе. Но это не я. Что я могу сделать, так это открыть для них двери нашего храма", - говорит священник.

Костел де служить Войцех Дроздович

Войцех Дроздович відомий своєю неординарністю. На недільні меси ксьондз їздить на віслюкові, який живе на подвір’ї костелу. А якось за радянських часів під час однієї зі служб для дітей Войцех розрубав сокирою телевізор на знак боротьби із пропагандою. У 80-х він був ведучим релігійних програм для дітей на телебаченні і зняв кліп з польським співаком Анджеем Кшивою у якому грав на контрабасі. Після закінчення роботи на телебаченні отець Войцех Дроздович вирушив до Сибіру. Шість років працював у калолицькому храмі для польської діаспори в Іркутську та Красноярську. Ксьондз Дроздович стверджує, що Росія вже не та, і зараз у період збройної агресії захоплений мужністю українських військових.

"Пусть живет свободная Украина. Пусть благословит вас Господь Иисус Христос", - говорит Войцех.

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