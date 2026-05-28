Негода атакує : які області накриють шквали, а де вдарять грози

Готуйте парасольки та тримайтеся подалі від дерев: де в Україні завтра вируватиме негода

У п’ятницю, 29 травня, в багатьох регіонах України очікується різке погіршення погодних умов.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Через негоду синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий).

Де очікується негода?

Вдень 29 травня в західних (крім Закарпаття), Житомирській, Вінницькій та Одеській областях пориви вітру 15-20 м/с. В південній частині країни прогнозують грози.

Синоптики попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Порада водіям та пішоходам

Під час сильного вітру намагайтеся не паркувати автомобілі під розлогими деревами, рекламними щитами та лініями електропередач, а також за можливості перечекайте негоду в приміщенні.

