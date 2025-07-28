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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Негода на Буковині: шквальний вітер зривав дахи та валив дерева (фото)

На території Чернівецької області вирував буревій. Найбільше пошкоджень зафіксовано у трьох громадах.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки негоди на Буковині

Наслідки негоди на Буковині

Потужні зливи накрили Чернівці та область. Негода завдала чималого лиха.

Про наслідки повідомили в ОВА.

«Наслідки негоди на Буковині: десятки повалених дерев, пошкоджені будівлі, автомобілі, обрив ліній електропередачі. Найбільше пошкоджень зафіксовано в Кельменецькій, Новоселицькій та Хотинській територальних громадах. Також пошкоджено будівлі Ванчиковецького і Костичанівського ліцеїв», — йдеться у повідомленні.

Наслідки негоди на Буковині

Наслідки негоди на Буковині

Без світла, через короткі замикання, обриви, падіння дерев на лінії та інші технічні несправності залишились тисячі буковинців у різних громадах області.

«Наразі у 70 населених пунктах області без світла понад 26,7 тисяч помешкань. Більшість — у Дністровському районі. 25 бригад енергетиків у складі майже 100 осіб працюють в посиленому режимі для відновлення електропостачання», — додали в ОВА.

Наслідки негоди на Буковині

Наслідки негоди на Буковині

Раніше повідомлялося, що в Одеській області під час негоди дерево впало на намет, там перебували діти. Один з підлітків загинув. Рятувальники дістали його тіло.

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