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Негода на Харківщині: загинула жінка, блекаут та затримка поїздів
На Харківщині негода призвела до загибелі однієї людини та травмування ще п’ятьох, серед яких — семирічна дитина.
У суботу ввечері, 12 липня, Харків та область накрила негода. Через негоду є постраждалі та загибла, у багатьох районах пошкодження.
Про наслідки повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
Ситуація у районах:
Чугуївський район: внаслідок травм, отриманих від падіння дерева, загинула 56-річна жінка.
Харків, Салтівський район: зірвало дах приватного будинку, постраждало троє осіб
Харків, Основ’янський район: унаслідок падіння дерева травмована 7-річна дівчинка.
Харків, Шевченківський район: унаслідок падіння дерева на автомобіль постраждав 52-річний чоловік, отримавши травму голови.
Харків, Слобідський район: упав поворотний баштовий кран.
Харківський район: від ст. Покотилівка у бік Мерефи впало дерево на електричний потяг.
«У Харківській області без електроенергії залишається близько 30 тисяч абонентів. На ліквідацію наслідків негоди підрозділи ДСНС залучались 60 разів», — зазначив очільник ОВА.
Також вечері, 12 липня, в «Укрзалізниці» повідомили про затримку рейсів через негоду та знеструмлення.
Раніше повідомлялося, що Харківщина постраждала через негоду. Більше про це читайте у новині.