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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
456
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1 хв

Негода на Харківщині: загинула жінка, блекаут та затримка поїздів

На Харківщині негода призвела до загибелі однієї людини та травмування ще п’ятьох, серед яких — семирічна дитина.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки негоди

Наслідки негоди / © Харківська міська рада

У суботу ввечері, 12 липня, Харків та область накрила негода. Через негоду є постраждалі та загибла, у багатьох районах пошкодження.

Про наслідки повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Ситуація у районах:

  • Чугуївський район: внаслідок травм, отриманих від падіння дерева, загинула 56-річна жінка.

  • Харків, Салтівський район: зірвало дах приватного будинку, постраждало троє осіб

  • Харків, Основ’янський район: унаслідок падіння дерева травмована 7-річна дівчинка.

  • Харків, Шевченківський район: унаслідок падіння дерева на автомобіль постраждав 52-річний чоловік, отримавши травму голови.

  • Харків, Слобідський район: упав поворотний баштовий кран.

  • Харківський район: від ст. Покотилівка у бік Мерефи впало дерево на електричний потяг.

«У Харківській області без електроенергії залишається близько 30 тисяч абонентів. На ліквідацію наслідків негоди підрозділи ДСНС залучались 60 разів», — зазначив очільник ОВА.

Також вечері, 12 липня, в «Укрзалізниці» повідомили про затримку рейсів через негоду та знеструмлення.

Раніше повідомлялося, що Харківщина постраждала через негоду. Більше про це читайте у новині.

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Дата публікації
Кількість переглядів
456
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