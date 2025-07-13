Негода на Харківщині: загинула жінка, блекаут та затримка поїздів

Наслідки негоди / © Харківська міська рада

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У суботу ввечері, 12 липня, Харків та область накрила негода. Через негоду є постраждалі та загибла, у багатьох районах пошкодження.

Про наслідки повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Ситуація у районах:

Чугуївський район : внаслідок травм, отриманих від падіння дерева, загинула 56-річна жінка.

Харків, Салтівський район: зірвало дах приватного будинку, постраждало троє осіб

Харків, Основ’янський район: унаслідок падіння дерева травмована 7-річна дівчинка.

Харків, Шевченківський район: унаслідок падіння дерева на автомобіль постраждав 52-річний чоловік, отримавши травму голови.

Харків, Слобідський район: упав поворотний баштовий кран.

Харківський район: від ст. Покотилівка у бік Мерефи впало дерево на електричний потяг.

«У Харківській області без електроенергії залишається близько 30 тисяч абонентів. На ліквідацію наслідків негоди підрозділи ДСНС залучались 60 разів», — зазначив очільник ОВА.

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Також вечері, 12 липня, в «Укрзалізниці» повідомили про затримку рейсів через негоду та знеструмлення.

Раніше повідомлялося, що Харківщина постраждала через негоду. Більше про це читайте у новині.