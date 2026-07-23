Негода накриє частину України 24 липня: де вируватимуть грози

Гроза

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У четвер, 24 липня, у низці областей України прогнозують небезпечні погодні явища. Синоптики попередили про грози та можливі ускладнення в роботі підприємств і транспорту.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

У низці областей України прогнозують небезпечні погодні явища. / © Укргідрометцентр

Грози очікуються вдень у західних областях, а також у Житомирській та Вінницькій областях. У цих регіонах оголосили перший, жовтий, рівень небезпеки.

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За прогнозом синоптиків, погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також вплинути на рух транспорту.

Водночас в більшості регіонів України 23 липня прогнозується помірно тепла погода, але в деяких областях очікується зовсім інша погода — потужні зливи та шквали. Дощі пройдуть у західних областях, окрім Тернопільщини та Хмельниччини, у східних областях, а також у Запоріжжі та Криму.

Раніше ми повідомляли, що наприкінці липня до України прийде циклон, який принесе похолодання, зливи та грози, а на початку серпня знову стане тепліше, та високих температур не буде.

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