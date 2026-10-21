Негода накриє частину України: де 22 жовтня очікуються сильні дощі, тумани та штормовий вітер

Осінь / © pexels.com

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У четвер, 22 жовтня, в Україні утримається тепла погода із температурою до +20 градусів, хоча в більшості регіонів пройдуть дощі. Водночас на заході країни очікуються сильні зливи та штормовий вітер, через що синоптики оголосили жовтий рівень небезпечності.

Детальний прогноз погоди — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

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Погода в Україні

У третій декаді жовтня в Україні переважатиме тепла та суха погода, оскільки температура залишатиметься вищою за норму, повідомляє метеоролог Ігор Кібальчич. Невеликі дощі та тумани можливі лише 22–23 і 26–27 жовтня на заході та Правобережжі.

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З 22 по 25 жовтня повітря прогріватиметься вдень до +14…+20 градусів тепла, а вночі очікується +6…+12 (на заході 23 жовтня буде +8…+13). Потепління зміниться похолоданням від 26 жовтня: нічна температура впаде до +1…+7, а на півночі країни можливі перші заморозки на ґрунті та в повітрі.

За даними Укргідрометцентру, 22 жовтня погоду в Україні визначатиме антициклон, проте вологе південне повітря з Чорного та Азовського морів принесе невеликі дощі. Тепла погода утримається, очікується хмарність із проясненнями.

Вдень у західних областях дощі посиляться. На сході, південному сході, а також уночі на заході утримається погода без опадів. Вітер південно-східний, 7–12 м/с, удень на заході місцями ймовірні пориви до 15–20 м/с.

Нічна температура становитиме +6…+11, денна від +12 до +17. У південній частині країни буде ще тепліше: вночі +9…+14, а вдень повітря прогріється до +15…+20.

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Погода в Україні 22 жовтня / © Укргідрометцентр

Водночас синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища: вдень 22 жовтня в Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях буде значний дощ. У зв’язку з цим, синоптики оголосили перший рівень небезпечності, жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», — попереджають синоптики.

Синоптики попереджають про сильні дощі у кількох областях на заході України / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині 22 жовтня буде хмарно із проясненнями. Місцями пройдуть невеликі дощі, вітер дутиме південно-східний та зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +6 до +11 градусів тепла, вдень очікується від +12 до +17 градусів вище нуля. У Києві вночі буде близько +10 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +15 до +17 градусів вище нуля.

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Погода у Львові

На Львівщині 22 жовтня погоду визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклонічної депресії над Атлантикою та Адріатикою, повідомляють синоптики.

У регіоні буде хмарно з проясненнями. Вночі істотних опадів не передбачається проте, вдень пройдуть дощі, місцями значні. Вночі та вранці зберігатиметься слабкий туман.

Вітер дутиме південно-східний та зі швидкістю 9-14 м/с, вдень подекуди ймовірні пориви до 15-20 м/с. Температура повітря по області вночі коливатиметься від +7 до +12 градусів тепла, вдень очікується від +12 до +17 градусів тепла.

У Львові температура повітря вночі становитиме від +9 до +11 градусів тепла, вдень буде близько +13…+15 градусів тепла.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 22 жовтня буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Вітер дутиме східний та зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області:

вночі становитиме від +7 до +12 градусів тепла;

вдень від +16 до +21 градуса тепла.

У місті Дніпро очікується:

вночі від +9 до +11 градусів тепла;

вдень буде від +17 до +19 градусів тепла.

Погода в Одесі

На Одещині та у місті Одеса 22 жовтня буде хмарно з проясненнями, місцями пройдуть невеликі дощі. Вночі та вранці місцями зберігатиметься туман.

Вітер дутиме південно-східний та зі швидкістю 9-14 м/с. Температура повітря по області вночі коливатиметься від +9 до +14 градусів тепла вдень очікується від +14 до +19 градусів вище нуля.

На автошляхах області вночі та вранці місцями зберігатиметься туман, видимість становитиме 200-500 м.

В Одесі температура повітря вночі коливатиметься від +10 до +12 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +15…+17 градусів вище нуля.

Погода у Харкові

На Харківщині 22 жовтня синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Місцями пройде невеликий дощ. Вітер буде східний та дутиме зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вночі по області коливатиметься від +6 до +11 градусів тепла, вдень очікується від +13 до +18 градусів вище нуля. У Харкові температура повітря вночі коливатиметься від +7 до +9 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +14…+16 градусів тепла.

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні в листопаді 2026 року.

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