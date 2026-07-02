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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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836
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Негода накриє Україну 3 липня: де чекати грози, град і шквали

Через небезпечні метеорологічні явища синоптики оголосили в Україні I рівень небезпечності — жовтий.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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Погода в Україні 3 липня

Погода в Україні 3 липня

В Україні 3 липня очікується погіршення погоди: у низці областей прогнозують грози, значні дощі, місцями град і шквали до 15-20 м/с.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Уночі грози очікуються у західних областях. В Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській та Хмельницькій областях прогнозують значні дощі.

Вдень грози можливі у північних, більшості центральних областей, а також в Одеській та Миколаївській областях.

В окремих районах синоптики прогнозують град і шквали 15-20 м/с.

Значні дощі вдень очікуються у Київській, Чернігівській, Черкаській та Одеській областях.

Через негоду оголошено I рівень небезпечності — жовтий.

В Укргідрометцентрі попереджають, що такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також рух транспорту.

Нагадаємо, Київ ще встигне відчути останні спекотні дні, але вже на вихідних мешканців столиці чекає різке зниження температури — від понад +30 до комфортних +20…+22 градусів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
836
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