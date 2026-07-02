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Негода накриє Україну 3 липня: де чекати грози, град і шквали
Через небезпечні метеорологічні явища синоптики оголосили в Україні I рівень небезпечності — жовтий.
В Україні 3 липня очікується погіршення погоди: у низці областей прогнозують грози, значні дощі, місцями град і шквали до 15-20 м/с.
Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.
Уночі грози очікуються у західних областях. В Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській та Хмельницькій областях прогнозують значні дощі.
Вдень грози можливі у північних, більшості центральних областей, а також в Одеській та Миколаївській областях.
В окремих районах синоптики прогнозують град і шквали 15-20 м/с.
Значні дощі вдень очікуються у Київській, Чернігівській, Черкаській та Одеській областях.
Через негоду оголошено I рівень небезпечності — жовтий.
В Укргідрометцентрі попереджають, що такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також рух транспорту.
Нагадаємо, Київ ще встигне відчути останні спекотні дні, але вже на вихідних мешканців столиці чекає різке зниження температури — від понад +30 до комфортних +20…+22 градусів.