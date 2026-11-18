Синоптики попереджають про негоду в Україні 19 листопада / © pexels.com

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В Україні 19 листопада утримається тепла погода, проте в низці регіонів пройдуть дощі різної інтенсивності та посилиться вітер. Синоптики попереджають про тумани й небезпечні пориви вітру, а найтепліше буде на півдні країни, де повітря прогріється до +16…+18 градусів.

Детальний прогноз погоди від синоптиків — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Погода в Україні 19 листопада

За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, у четвер, 19 листопада, очікуються дощі, які вдень на Лівобережжі подекуди будуть сильними, а в Криму та Приазов’ї місцями можливі грози. Вітер уночі дутиме з півдня, вдень зміниться на переважно західний зі швидкістю 7–12 м/с, причому в центрі та на сході країни місцями ймовірні пориви до 15–20 м/с.

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Нічна температура становитиме від +6 до +11 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +7…+12, а на півдні очікується до +13…+16 градусів вище нуля.

В Українському гідрометцентрі повідомляють, що 19 листопада вночі в Україні, вдень на Лівобережжі та Закарпатті погоду з дощами різної інтенсивності зумовлюватимуть атмосферні фронти, які переміщуватимуться у східному напрямку. На решті території опадів не очікується.

«Тиск зазнаватиме коливань, вологість повітря залишатиметься високою. Вітер переважатиме з заходу, проте нестиме тепле повітря, як зазвичай, найтеплішу погоду прогнозуємо на півдні країни», — прогнозують синоптики.

Загалом по країні буде хмарна погода із проясненнями. Вітер дутиме переважно західний та зі швидкістю 7-12 м/с, у західних областях місцями ймовірні пориви до 15-20 м/с.

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Температура повітря вночі очікується до +2…+8 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +8…+13 градусів вище нуля. На півдні країни вночі буде до +12 градусів тепла, вдень очікується до +16 градусів.

У Карпатах вночі пройдуть помірні дощі та мокрий сніг, вдень невеликий дощ. Температура вночі буде близько 0, вдень стовпчики термометрів покажуть до +2…+7 градусів тепла.

Погода в Україні 19 листопада / © Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині 19 листопада буде хмарно з проясненнями, повідомляють синоптики. Вночі пройде помірний дощ, вдень без опадів. Вітер дутиме західний та зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме від +2 до +7 градусів тепла, вдень очікується +8…+13 градусів. У Києві вночі буде від +5 до +7 градусів тепла, вдень очікується близько +10…+12 градусів тепла.

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Погода у Львові

На Львівщині 19 листопада погоду визначатиме теплий сектор циклону з центром над Балтійським морем. У регіоні буде хмарно із проясненнями та без істотних опадів. Вітер дутиме південно-західний та зі швидкістю 9-14 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься в межах від +3 до +8 градусів тепла, вдень очікується від +8 до +13 градусів тепла. У Львові вночі очікується від +4 до +6 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +10…+12 градусів тепла.

Погода у Харкові

У четвер, 19 листопада, на Харківщині очікується хмарна погода, через небезпечні метеорологічні явища в регіоні оголосили перший рівень небезпечності, жовтий.

Вночі та вранці по місту й області опуститься туман, який погіршить видимість на дорогах до 200–500 метрів. Істотних опадів у нічний час не прогнозують, проте вдень пройде дощ, який місцями по області буде значним. Південно-східний вітер швидкістю 5–10 м/с удень посилиться до небезпечних поривів 15–20 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме +6…+11 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів покажуть +7…+12 градусів тепла. У самому Харкові вночі очікується +8…+10 градусів вище нуля, а вдень повітря прогріється до +9…+11 градусів тепла.

Погода в Одесі

На Одещині та у місті Одеса 19 листопада буде хмарно з проясненнями. Вночі очікується помірний дощ, вдень без істотних опадів. Вітер дутиме західний та зі швидкістю 9-14 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +6 до +11 градусів тепла, вдень очікується від +13 до +18 градусів вище нуля. В Одесі температура вночі коливатиметься в межах +9…+11 градусів тепла, вдень очікується від +14 до +16 градусів.

На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість становитиме 1-2 км.

Водночас синоптики попереджають про значне хвилювання моря. Вздовж узбережжя очікуються безпечнi рівні моря, а температура повітря вночі становитиме +7…+12 градусів тепла, а вдень до +11…+16 градусів тепла.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 9 листопада буде хмарна погода та пройдуть дощі. Вітер дутиме південний з переходом вдень на західний та зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря по області коливатиметься:

вночі від +6 до +11 градусів тепла;

вдень від +10 до +15 градусів тепла.

У місті Дніпро очікується:

вночі від +8 до +10 градусів тепла;

вдень від +10 до +12 градусів тепла.

Раніше синоптик Ігор Кіальчич розповів, якою буде погода в Україні до кінця тижня.

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