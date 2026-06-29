Негода насувається на Україну: в частині регіонів оголосили небезпеку першого рівня (мапа)

Негода в Україні

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В Україні найближчим часом різко зміниться погода. Після аномальної спеки прийдуть грози та шквали. Синоптики оголосили перший рівень небезпечності.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та ДСНС України.

Які регіони в небезпеці

За даними рятувальників і метеорологів, 29 червня у найближчу годину з утриманням до кінця доби в західних, північних, Вінницькій, Черкаській і Полтавській областях грози. У Волинській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях в окремих районах град (діаметр 6–19 мм) і шквали 15–20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

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30 червня вдень на Закарпатті та Прикарпатті грози, в окремих районах град і шквали 15–20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

Українців попередили, що погіршені погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Аномальна спека в Європі

Аномальна спека в Європі б’є температурні рекорди, що призводить до смертей. За даними ВООЗ, від 21 червня там зареєстровано понад 1300 смертей.

Також хвиля спеки зачепить Україну, особливо нестерпною вона буде на заході країни, де синоптики прогнозують температурні рекорди. В деяких регіонах уже розгулялалася негода.

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