Негода паралізувала дороги в Україні: де обмежено рух транспорту

Затор у негоду.

Станом на ранок 9 січня у кількох областях України запроваджують обмеження руху для вантажних транспортних засобів.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби України з безпеки на транспорті.

Житомирська область

Траса М-06 Київ – Чоп (на м. Будапешт через міста Львів, Мукачево і Ужгород) на ділянці км 68+340 – км 258+513, в напрямку Рівненської області.

Рівненська область

Траса М-06 Київ – Чоп (на м. Будапешт через міста Львів, Мукачево і Ужгород) на ділянці км 152+480 – км 258+513 в напрямку Рівненської області.

Львівська область

Траса М-06 Київ – Чоп (на м. Будапешт через міста Львів, Мукачево і Ужгород) на ділянці км 432+877 (межа Рівненської області) – км 487+000 (м. Буськ) в напрямку Рівненської області.

Волинська область

Траса Н-22 Устилуг-Луцьк-Рівне від км 94+376 до км 130+070.

Вінницька область

Станом на ранок запроваджені обмеження на трасах М-30 Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине та Р-33 Вінниця — Турбів — Гайсин — Балта — Велика Михайлівка — /М-16/ — км 121 — км 170 скасовано.

Нагадаємо, в Україні 9 січня через хуртовину, штормовий вітер і сильну ожеледицю оголошено І рівень небезпеки. Зокрема, значний сніг очікується у Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях, а також у Києві.

Зауважимо, вдень 8 січня рух транспорту також обмежували в кількох областях - на Прикарпатті та Волині, у Львівській та Рівненській областях.