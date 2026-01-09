ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
557
Час на прочитання
1 хв

Негода паралізувала дороги в Україні: де обмежено рух транспорту

Кілька областей накрила сильна негода — зі снігом і хуртовиною.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Затор у негоду.

Затор у негоду.

Станом на ранок 9 січня у кількох областях України запроваджують обмеження руху для вантажних транспортних засобів.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби України з безпеки на транспорті.

Житомирська область

Траса М-06 Київ – Чоп (на м. Будапешт через міста Львів, Мукачево і Ужгород) на ділянці км 68+340 – км 258+513, в напрямку Рівненської області.

Рівненська область

Траса М-06 Київ – Чоп (на м. Будапешт через міста Львів, Мукачево і Ужгород) на ділянці км 152+480 – км 258+513 в напрямку Рівненської області.

Львівська область

Траса М-06 Київ – Чоп (на м. Будапешт через міста Львів, Мукачево і Ужгород) на ділянці км 432+877 (межа Рівненської області) – км 487+000 (м. Буськ) в напрямку Рівненської області.

Волинська область

Траса Н-22 Устилуг-Луцьк-Рівне від км 94+376 до км 130+070.

Вінницька область

Станом на ранок запроваджені обмеження на трасах М-30 Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине та Р-33 Вінниця — Турбів — Гайсин — Балта — Велика Михайлівка — /М-16/ — км 121 — км 170 скасовано.

Нагадаємо, в Україні 9 січня через хуртовину, штормовий вітер і сильну ожеледицю оголошено І рівень небезпеки. Зокрема, значний сніг очікується у Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях, а також у Києві.

Зауважимо, вдень 8 січня рух транспорту також обмежували в кількох областях - на Прикарпатті та Волині, у Львівській та Рівненській областях.

Дата публікації
Кількість переглядів
557
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie