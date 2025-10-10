ТСН у соціальних мережах

Негода в Одесі: Зеленський емоційно висловився про ситуацію

Тривала негода забрала життя людей в Одесі, і з цим потрібно розібратися.

Катерина Сердюк
Катерина Сердюк
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський емоційно висловився про смертоносну стихію в Одесі. Він запевнив, що влада з цим розбереться.

Про це сказав український лідер Володимир Зеленський на брифінгу.

За словами президента, усе слід робити послідовно й справедливо. Він обіцяє розібратися з тим, що сталося.

«А що робити з Одесою? Вибачте за емоцію. Наше місто. Що робити з цим? Скільки людей загинуло… Просто потонуло через цю воду. Як до цього ставитися? Хто в цьому винен? Я хочу сказати, що все треба робити послідовно і справедливо. І з питанням Одеси ми також розберемося», — завершив президент.

Раніше Зеленський звернувся до США після масованого удару РФ по енергетиці України.

«Америка повинна вгамувати Путіна», — сказав Зеленський.

Також президент переконаний, що партнери мають продовжувати підтримку Україну. А, у свою чергу, українці, на його думку, все правильно роблять.

