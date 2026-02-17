Циклон "топить" Україну: будинки йдуть під воду, вітер зриває дахи, а ріки виходять з берегів (фото, відео)

Реклама

В Україні 16-17 лютого вирувала серйозна негода. Через танення снігу внаслідок різкого потепління, сильні тривалі опади й шквальний вітер є наслідки у низці регіонів.

Де негода наробила біде — читайте далі у матеріалі ТСН.ua.

Україну продовжують атакувати циклони

В Україну знову заходить південний циклон. 18 лютого більшість областей накриють опади, ожеледиця та сильний вітер. Стійке потепління синоптики обіцяють лише наприкінці тижня.

Реклама

«Цього разу його траекторія пролягатиме трохи південніше, тому захід та північ 18-го лютого він зачепить, але, сподіваюсь, не надто сильними опадами. Хоча сніг, ожеледиця та рвучкий вітер завтра тут очікуються», — зазначила синоптикиня Наталія Діденко.

Найбільше ускладнення очікується у центральних регіонах. Там прогнозують сніг, мокрий сніг із дощем, налипання мокрого снігу, ожеледь та сильний північно-східний вітер. На сході переважатимуть дощі, на півдні — опади з мокрим снігом, зокрема на Одещині. Синоптики також попереджають про штормовий вітер.

Температура вночі коливатиметься від -5 до -9 градусів, на півночі може опускатися до -10…-15. Вдень 18 лютого очікують -2…-7 градусів, на півдні, південному сході та Закарпатті — 0…+3, у Криму — +5…+10 градусів. Слабкі і помірні морози збережуться ще кілька днів, а потепління з відлигою прогнозують з 22–23 лютого.

Харківщина

На Харківщині рятувальники активно надають допомогу населенню через підтоплення приватних домоволодінь, господарських споруд та прибудинкових територій. Минулої доби підрозділи ДСНС та місцеві пожежні команди 65 разів залучалися до ліквідації наслідків негоди в Ізюмському, Лозівському, Чугуївському, Куп’янському, Богодухівському та Харківському районах, а також у місті Харкові.

Реклама

Щоб убезпечити житло, рекомендують:

очистити зливову каналізацію, водостоки та дренажні канали від сміття;

перевірити справність водовідвідних труб і дощоприймальних решіток;

забезпечити відведення води від фундаменту будинку;

підготувати мішки з піском для захисту підвалів;

у разі підтоплення відключати електропостачання та уникати води при ризику ураження струмом.

У Краснокутській громаді Богодухівського району підтоплено понад 200 будинків, включно з оселями, які раніше ніколи не страждали від стихії.

Харківщина

«Серед них моя хата, яка за всі роки жодного разу не страждала від повені…» — розповідає голова товариства Ірина Карабут.

Харківщина

Вона наголошує: це випробування, але воно показує справжню силу громади та взаємопідтримку.

Харківщина

Полтавщина

Вчора, 16 лютого, Полтава стикнулася з підтопленнями через безперервні опади й танення снігу.

Реклама

У районах зі зливовою каналізацією вода відводиться переважно без проблем. Натомість у низинах, де таких мереж немає, підрозділи ДСНС займаються відкачуванням води. Станом на ранок надійшло 10 звернень щодо підтоплення приватних будинків.

Комунальні служби та рятувальники працюють у посиленому режимі, щоб мінімізувати наслідки негоди.

Полтава

Полтава

У Полтавській громаді комунальні служби продовжують усувати наслідки сильного вітру та зниження температури. Зокрема, у парках та скверах пошкоджені рослини та декоративні елементи, встановлені на честь полеглих героїв. Є пошкодження зовнішнього освітлення на вулицях. Триває очищення прибудинкових територій і посипання пішохідних доріжок.

Мешканців просять не залишати автомобілі на узбіччях, обмежити пересування містом і підтримувати чистоту територій біля установ і підприємств.

Реклама

Кадри з Лохвиці Полтавської області шокують — там поле перетворилося у «море».

Ситуація на Полтавщині

Не краще ситуація і на трасі, що веде до Пирятину. Автівки ледь не «пливуть» по воді. Як зазначив місцеви мешканець, висота хвилі складає близько 50 сантиметрів.

Кіровоградщина

У Кропивницькому вода затопила притулок для тварин «Бім». Через негоду майже 200 собак залишилися заблокованими у водяній пастці, а рівень води піднявся настільки, що підтопив навіть їхні будки. Доступ до віддалених вольєрів наразі вкрай всклдагний, а підвезення корму практично неможливе.

«Єдини й вихід — відкрити вольєри. Вода не всмоктується, стоїть до середини голені людини, бо під низом лід… Стікає з усього лісу. Сніг розтанув і все тече у притулок», — у відчаї волонтери.

Реклама

Волонтери наголошують, що притулок майже не отримував допомоги від місцевої влади за понад десять років існування, і весь догляд за тваринами здійснюється власними коштами.

Зоозахисники звернулися до обласного управління ДСНС. Сьогодні, 17 лютого, на допомогу притулку прийшли рятувальники та небайдужі мешканці міста. Вони виносили наляканих собак і котів просто з води та передавали людям, які погодилися взяти їх на тимчасову перетримку.

Порятунок собак та котів з притулку «Бім»

«Кожне життя важливе: серед врятованих — дорослі собаки, крихітні цуценята та коти», — зазначили рятувальники.

Одещина

Складна ситуація й в Одеській області:

Реклама

Роздільнянський район — постраждало 15 населених пунктів (Степанівська, Захарівська, Цебриківська, Великомихайлівська ТГ). Підтоплено 93 будинки.

Березівський район — постраждали 75 житлових будинків у Миколаївській, Чогодарівській, Ширяївській, Петровірівській та Чернівській громадах.

Одещина

Одещина

Сумщина

Як повідомили у Сумській ОВА, після різкого похолодання, що настало слідом за сильними опадами та таненням снігу, ситуація в громаді ускладнилася. Через підтоплення житлових кварталів і об’єктів критичної інфраструктури вона набула статусу надзвичайної.

Підрозділи ДСНС та комунальні підприємства відкачують воду з приватних домоволодінь, прочищають зливову каналізацію й водовідвідні канали. Додатково організовано посипання небезпечних ділянок доріг протиожеледними матеріалами та інші превентивні заходи, щоб не допустити погіршення ситуації.

«Дякуємо кожному працівнику комунальних служб та підрозділів ДСНС, які в складних погодних умовах працюють злагоджено та оперативно задля безпеки нашої громади», — відзначає влада.

Мешканців закликають бути вкрай уважними та обережними.

Реклама

Дніпропетровщина

16 лютого у Дніпрі оголосили штормове попередження через сильні пориви західного вітру 16–21 м/с, що спричинило серйозні наслідки в місті. Вітром на житловому масиві Придніпровський впало дерево на припарковані автомобілі, деякі отримали значні пошкодження: розбиті вітрові скла та понівечені кузови. Є повалені дерева.

Дніпро

На одному з проспектів поривами вітру повалено опору світлофора, що також спричинило ускладнення для руху транспорту.

Дніпро

Ремонтна бригада вже працює над відновленням освітлення й планує завершити роботи до кінця робочого дня.

Щобільше, у місті Самар вітром зірвало дах біля кафе на вулиці Гетманській.

Реклама

«Очевидці оприлюднили відео, на якому зафіксовано момент, як шквали буквально „з корінням“ виривають частину покрівлі. Металеві та дерев’яні конструкції ледь не полетіли на припарковані поруч автівки та пішохідну зону», — пишуть журналісти.

Самар

Погода в Україні — останні новини

Як стало відомо, на тижні 16-22 лютого прогнозується сильне похолодання та морози — до України повертається холодний циклон. Вночі температура опуститься до ‑20 °C, особливо на півночі, заході та в центральних областях.

Синоптики попереджають про мокрий сніг та ожеледицю. Також посилюватиметься вітер. Вночі — сильні морози.

Вищеперелічені фктори формуватимуть складні погодні умови у більшій частині України.

Реклама

Зокрема, вівторок, 17 лютого, жителям України треба очікувати до -12 градусів морозу вночі та до -8 вдень. Водіям і пішоходам варто бути обережними — на дорогах буде ожеледиця.

«Провідні європейські прогностичні моделі підтверджують — щонайменше до кінця лютого в нашому регіоні збережеться зимовий режим погоди з коливаннями температури повітря та періодичними опадами. Тому найближча перспектива — не аномальний холод, а випробування опадами і коливанням від відлиги до морозів», — повідомив директор Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань.