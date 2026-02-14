Негода в Україні: Харківщина пішла під воду, а Київ заливає окропом

Харківщина / © Харківська ОВА

Україну спіткала низка надзвичайних подій, пов’язаних як із погодними умовами, так і з техногенними факторами. Поки на сході країни рятувальники борються з наслідками танення снігу, у столиці комунальники ліквідовують прорив біля метрополітену.

ТСН.ua зібрали усі подробиці.

Масштабне підтоплення на Харківщині

У Харківській області зафіксовано значні підтоплення в Ізюмському, Берестинському та Харківському районах. За інформацією Харківської обласної військової адміністрації (ОВА), причиною лиха став комплекс погодних факторів: тривалі дощі, інтенсивне танення снігу та глибоко промерзлий ґрунт, який не встигає вбирати вологу.

Наслідки негоди / © Харківська ОВА

Вода зайшла на приватні домогосподарства, присадибні ділянки та затопила окремі відрізки доріг. Найбільше постраждали міста Ізюм, Барвінкове, Південне, а також селища Зачепилівка, Сахновщина, Пересічне та село Піщанка.

Наслідки негоди / © Харківська ОВА

Рятувальні підрозділи та комунальні служби працюють у безперервному режимі. Основні зусилля зосереджені на відкачуванні води з житлових дворів, прочищенні зливової каналізації та водовідвідних канав для забезпечення проїзду транспорту. Влада запевняє, що ситуація перебуває під постійним контролем.

Наслідки негоди / © Харківська ОВА

Жителів постраждалих громад закликають дотримуватися правил безпеки:

Утриматися від пересування підтопленими ділянками.

Не паркувати автомобілі в низинах, де можливе скупчення води.

Оперативно повідомляти комунальні служби про ускладнення ситуації.

Гарячий «гейзер» на «Олімпійській» у Києві

Тим часом у столиці виникла аварійна ситуація поблизу станції метро «Олімпійська». У соціальних мережах кияни почали масово публікувати відео підземного переходу, який заповнився водою та густою парою.

Очевидці повідомляють про характерний шум води, що свідчить про ймовірний прорив труби теплопостачання. Через високу температуру води перехід швидко перетворився на «парильню».

У пресслужбі «Київського метрополітену» прокоментували інцидент, запевнивши, що робота станції не порушена.

«Це міська частина переходу. Конкретно на станції метро нічого не тече», — наголосили представники підземки.

Що ще «приготувала» погода для українців

Нагадаємо, раніше синоптик Віталій Постригань попереджав про суттєве погіршення погодних умов через поєднання арктичного холоду та теплого тропічного повітря. За його словами, на територію України мали вийти два південні циклони, насичені середземноморською вологою, що спричиняло значні опади та різкі температурні коливання.

Перший циклон 15–16 лютого приніс дощі, місцями з мокрим снігом, за температури від -3° до +2°. У ніч на понеділок стовпчики термометрів опускалися до -5–10°.

Надалі, під впливом скандинавського антициклону, очікувалося посилення морозів: уночі температура знижувалася до -9–14°, удень становила -2–7° без істотних опадів.

Другий південний циклон 18 лютого знову приніс сніг на тлі слабких морозів, що призводило до утворення снігового покриву та ожеледиці на дорогах.