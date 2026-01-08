Негода в Україні: синоптикиня назвала регіони, де буде найскладніше

Негода на Рівненщині

В низці регіонів України небезпечні метеорологічні явища — значні снігопади, заметілі і сильний вітер.

Синоптикиня Наталія Діденко розповіла, якою буде погода найближчими днями і яким регіонам через хуртовини буде найважче. Про це вона сказала в інтерв’ю для Радіо NV.

За її словами заходить черговий циклон із південного заходу, який спричинить сильні опади, посилення вітру до штормових значень.

«Але через те, що температура повітря зараз уже неоднорідна, на заході буде мороз і сніг, на північному заході (Волинь, Рівненщина, Житомирщина), а на сході +2 +6. У південній частині практично весна, +10 +14 градусів. Настільки неоднорідна погода і завтра буде. Найбільше, я думаю, буде важко мешканцям центральних областей (Кропивницький із районами, Черкащина), бо вони будуть у зоні цих контрастів, переходу від мінусів до плюсів. Там може бути то сніг, то мокрий сніг, то вже ллє дощ. Можуть виникати такі небезпечні явища як ожеледь, це дуже небезпечно, і ожеледиця», — каже Діденко.

Синоптикиня попередила, що за циклоном, з 9-10 січня, до України завітає суттєве похолодання.

«Сходу воно торкнеться якнайпізніше, а ось захід, північ, центр і навіть південний захід, морози можуть бути сильними справді, особливо вночі, зрозуміло. Найнижча температура повітря, за орієнтовним прогнозом, це буде північ, захід, частина центру», — зазначає синоптикиня.

За її прогнозом, у цих регіонах 10 січня є ймовірність зниження температури повітря до 10−15 градусів морозу.

