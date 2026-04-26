Негода в Україні забрала життя двох людей, понад 1100 міст і сіл без світла (фото)

Смертельна негода в Україні / © ДСНС України

Реклама

Через негоду в Україні загинули двоє людей, ще двоє поранені: рятувальники ліквідовують наслідки у 13 областях.

Про це повідомляє ДСНС України у Telegram.

У Черкасах загинула людина — дерево впало на квадроцикл під час руху ще один чоловік загинув на Закарпатті через падіння дерева. У Полтаві дерево травмувало дитину.

Реклама

Знеструмлено 1121 населений пункт.

Здійснено 176 виїздів для розпилювання дерев та відновлювальних робіт. Залучено 647 рятувальників та 150 одиниць техніки.

ДСНС закликає громадян бути вкрай обережними!

Смертельна негода в Україні / © ДСНС України

Смертельна негода в Україні / © ДСНС України

Смертельна негода в Україні / © ДСНС України

Смертельна негода в Україні / © ДСНС України

Смертельна негода в Україні / © ДСНС України

Смертельна негода в Україні / © ДСНС України

Смертельна негода в Україні / © ДСНС України

Смертельна негода в Україні / © ДСНС України

Рятувальники ДСНС продовжують працювати у посиленому режимі.

Реклама

Нагадаємо, на Буковині дерева впали на дитячий майданчик: госпіталізовано двох дівчаток.