Негода вдарила по одному з регіонів України: стихія знеструмила сотні населених пунктів

Налипання снігу на Львівщині / © Twitter

Внаслідок сильної негоди, що накрила Львівську область у ніч проти неділі, 23 листопада, понад 460 населених пунктів опинилися без електропостачання. Причиною стали налипання мокрого снігу та падіння гілок дерев на лінії електропередач. Енергетики закликають мешканців бути вкрай обережними поблизу обірваних проводів і пам’ятати про правила безпеки.

Про це повідомили у Львівобленерго.

Понад 460 сіл без світла

«Львівобленерго» повідомило про масштабні відключення електромереж, спричинені стихією. Станом на 10:00, 23 листопада, через негоду повністю знеструмлені 227 населених пунктів та частково — ще 236. Таким чином, загалом постраждали 463 населені пункти.

Налипання мокрого снігу у Львові / © Twitter

Стихія охопила всі основні райони електричних мереж області, включаючи Південний РЕМ (Дрогобицька, Стрийська частини), Карпатський РЕМ (Самбірська, Старосамбірська частини), Західний РЕМ (Городоцька, Яворівська, Мостиська частини) та інші.

Для ліквідації наслідків негоди задіяно 178 бригад «Львівобленерго» у складі 765 працівників та 267 одиниць техніки. Роботи тривають цілодобово.

«Гусячий крок»: як уникнути смертельної небезпеки

Через масові обриви проводів та падіння гілок, «Львівобленерго» нагадує мешканцям про суворе дотримання правил безпеки, оскільки наближення до обірваного проводу може призвести до смертельного ураження струмом.

«Пам’ятайте про правила безпеки: не наближайтесь до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менше восьми метрів — можна отримати смертельний удар електрострумом», — повідомляє «Львівобленерго».

Налипання мокрого снігу у Львові / © Twitter

Енергетики також нагадують про необхідність відходити з небезпечної зони спеціальним способом, відомим як «гусячий крок»: необхідно звести ступні ніг разом, не відривати їх одна від одної і від землі та пересуватися дрібними ковзаючими кроками.

Громадян просять одразу повідомляти про обриви проводів до кол-центру «Львівобленерго» за цілодобовими безкоштовними номерами, а також організовувати охорону місця обриву до приїзду бригади, щоб туди ніхто не потрапив. Якщо ж через негоду впали дерева, гілки або травмувались люди, слід негайно викликати екстрені служби (101, 112 або 103).

