Негода залишила без світла тисячі людей: знеструмлення у кількох областях України

Енергетика України / © Reuters

Потужна негода спричинила масові відключення електроенергії одразу в кількох регіонах України. Через сильний вітер, дощі та град без світла залишилися десятки тисяч споживачів, а енергетики працюють у посиленому режимі.

Що відбувається із енергетикою в областях України, розповідає ТСН.ua.

Найскладніша ситуація — на Київщині, де, за даними ДТЕК, знеструмлено майже 60 тисяч абонентів. Стихія пошкодила близько 80 ліній електропередач, відновлювальні роботи тривають.

На Рівненщині через пориви вітру без електропостачання залишилися понад 10 тисяч споживачів у 24 населених пунктах. Найбільше постраждали Рівненський і Дубенський райони.

У Львівській області негода призвела до знеструмлення 103 населених пунктів — 21 повністю та 82 частково. До ліквідації наслідків залучено десятки аварійних бригад. Також зафіксовані падіння дерев і пошкодження будівель.

У Харкові та частині області через негоду також виникли масштабні перебої з електропостачанням — світло зникло майже по всьому місту, не працює навіть метро. В Ізюмській МВА повідомили про повне знеструмлення громади через відключення високовольтної лінії.

Складна ситуація зберігається і на Хмельниччині, де шквальний вітер спричинив масові обриви ліній електропередач. Подібні відключення зафіксовані в Івано-Франківській області — там без світла залишилися майже 10 тисяч споживачів у понад 40 населених пунктах.

Енергетики по всій країні працюють у посиленому режимі та закликають громадян дотримуватися правил безпеки — не наближатися до обірваних проводів і не намагатися самостійно усувати пошкодження.

Нагадаємо, 26 квітня Україну накрила потужна негода. Штормовий вітер, грози та місцями мокрий сніг спричинили руйнування і транспортні ускладнення у низці областей. Синоптики попереджали про різке погіршення погоди через проходження холодного атмосферного фронту.

Раніше синоптики попереджали про різку зміну погоди в Україні наприкінці квітня. На територію країни насувається холодний атмосферний фронт, який приніс штормові пориви вітру, суттєве зниження температури, дощі, грози, а в окремих регіонах навіть мокрий сніг.

У Києві з 25 до 29 квітня прогнозують тривалий період холодної та незатишної погоди через надходження холодного повітря з Балтики. Найбільш інтенсивні дощі очікуються 26 квітня, а наступні ночі супроводжуватимуться ризиком заморозків.