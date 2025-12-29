- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 230
- Час на прочитання
- 1 хв
Негода знеструмила тисячі осель: в одній з областей аварійні відключення світла
Негода обірвала електромережі на Тернопільщині.
У Тернопільській області зранку 29 грудня тисячі залишилися без електроенергії. Через негоду пошкоджено електромережі.
Про це повідомили у пресслужбі обласної військової адміністрації.
“У зв’язку з погіршенням погодних умов на території Тернопільської області відбулося пошкодження електромереж. Оперативно-виїзні бригади працюють у посиленому режимі”, - наголосили в ОВА.
Сталися аварійні відключення 12 699 споживачів у 109 населених пунктах.
Зауважимо, що 29 грудня на території Тернопільської області діє графік погодинних відключень.
Нагадаємо, в Україні 29 грудня діють графіки відключень світла. ДТЕК та регіональні обленерго анонсували графіки погодинних відключень світла на понеділок для більшості регіонів України.