Укрaїнa
230
1 хв

Негода знеструмила тисячі осель: в одній з областей аварійні відключення світла

Негода обірвала електромережі на Тернопільщині.

Олена Капнік
Енергетика.

Енергетика. / © Associated Press

У Тернопільській області зранку 29 грудня тисячі залишилися без електроенергії. Через негоду пошкоджено електромережі.

Про це повідомили у пресслужбі обласної військової адміністрації.

“У зв’язку з погіршенням погодних умов на території Тернопільської області відбулося пошкодження електромереж. Оперативно-виїзні бригади працюють у посиленому режимі”, - наголосили в ОВА.

Сталися аварійні відключення 12 699 споживачів у 109 населених пунктах.

Зауважимо, що 29 грудня на території Тернопільської області діє графік погодинних відключень.

Нагадаємо, в Україні 29 грудня діють графіки відключень світла. ДТЕК та регіональні обленерго анонсували графіки погодинних відключень світла на понеділок для більшості регіонів України.

 

