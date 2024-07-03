Неіснуюча ТСК та однойменна ГО: з'явилися нові факти про помічницю Тищенка

Дівчина стала "зіркою" Мережі після появи на скандальних кадрах із побиттям військового у Дніпра охоронцями Тищенка.

У червні 2023 року Евеліна Андрієвська, помічниця скандального нардепа Миколи Тищенка, створила громадську організацію "ТСК Нацресурс". Вона зареєструвала її після того, як Верховна Рада припинила діяльність тимчасової слідчої комісії (ТСК) Тищенка щодо вирубки лісів.

Про це пише "Чесно".

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Видання посилається на дані YouControl про те, що Андрієвська зареєструвала організацію 14 червня 2023 року. За місяць до того Верховна Рада не затвердила проміжний звіт ТСК Тищенка щодо можливої неефективності Держагентств лісових та водних ресурсів та Держекоінспекції, тож вона припинила свою діяльність.

ГО помічниці Тищенка

Проте Тищенко продовжував писати у соцмережах про:

перевірки різних установ нібито в рамках роботи ТСК "Нацресурс", хоча офіційно не був членом жодної слідчої комісії Верховної Ради;

викриття колцентрів і ботоферм в різних містах України в рамках роботи давно не чинної ТСК із вирубки лісів

перевірки об’єктів інфраструктури.

Раніше Скандального нардепа Миколу Тищенка в прямому ефірі запитали про його помічницю, яка відвідувала концерт путініста Григорія Лепса у тимчасово окупованому Криму 2018 року. Він почав буквально кричати про те, що півострів – це Україна, і попросив журналістку не "підтасовувати факти".

Тищенко аж із себе пнувся у прямому ефірі під час згадки про "темне" минуле своєї помічниці

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