Некерована вантажівка влетіла в людей, які виходили з автобуса: є загиблі

Водій вантажівки знепритомнів за кермом і влетів у натовп / © Генеральна прокуратура України

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Смертельна аварія сталася у середу, 10 червня, на Закарпатті. Близько 15:00 на вулиці Вакарова в місті Виноградів вантажний автомобіль раптово втратив керування та збив групу пасажирів, які саме виходили з маршрутного автобуса.

Про трагічні наслідки цієї автотрощі повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.

Жертви та постраждалі внаслідок наїзду

Внаслідок потужного удару одна жінка зазнала тяжких травм, несумісних із життям, і загинула на місці аварії. Ще трьох потерпілих із серйозними тілесними ушкодженнями медики швидкої допомоги терміново госпіталізували до найближчої районної лікарні.

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За попередньою інформацією слідства, 47-річному водієві вантажівки раптово стало зле і він знепритомнів просто за кермом. Чоловік так і не отямився та помер у кареті «швидкої» під час транспортування до медичного закладу.

Розслідування причин трагедії

На місці смертельної аварії продовжують працювати бригади медиків, експерти та слідчо-оперативна група поліції. Фахівці ретельно документують усі наслідки зіткнення і збирають необхідну доказову базу для встановлення повної картини подій.

Координацію всіх дій правоохоронців на місці трагедії наразі здійснює Берегівська окружна прокуратура. Слідчі мають остаточно встановити всі обставини та точні причини, які призвели до цієї жахливої дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, після резонансної ДТП в Києві Кабмін готує жорсткіші покарання для водіїв з метою посилення безпеки дорожнього руху. Це має бути комплекс рішень для зниження аварійності на дорогах і посилення дисципліни серед водіїв. Зокрема, йдеться про жорсткіші санкції за систематичне порушення правил дорожнього руху та перевищення швидкості.

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