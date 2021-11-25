Нелегали з “дипломатичним” імунітетом: у Києві торгували фальшивими посвідченнями ОБСЄ

Серед покупців фальшивих документів були вихідці з країн із підвищеною терористичною загрозою.

Під час спецоперації СБУ в Києві було припинено діяльність злочинного угруповання, яке займалося підробленням посвідчень представників дипломатичної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). Фальшиві посвідки продавали нелегалам із країн Близького Сходу для перетину кордону з “дипломатичним” імунітетом — без прикордонних та митних процедур.

Як повідомили у четвер, 25 листопада, у пресслужбі СБУ, послугами зловмисників скористалися сотні нелегалів.

Слідством встановлено, що до складу угруповання входило декілька жителів столиці.

“Для маскування протиправної діяльності, вони зареєстрували дві громадські організації та створили “відомчий” сайт із назвами схожими на офіційні позначення дипломатичної місії. Готову підробку, зловмисники продавали за 1,5 тис євро за одну посвідку”, - йдеться у повідомленні.

Одного із організаторів цього “бізнесу” правоохоронці затримали в Києві під час передачі іноземцеві фальшивого посвідчення. Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, на якій виготовляли підробки, засоби зв’язку та чорнові записи із доказами незаконних дій, а також підроблені посвідчення та печатки “громадських організацій”.

Триває досудове розслідування в межах кримінального провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, нещодавно у Чернігівській області з Білорусі до України намагалися потрапити 15 іноземців.

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