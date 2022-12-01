Нелегальний виїзд до ЄС: СБУ ліквідувала шість нових каналів втечі "ухилянтів" (фото)

Служба безпеки заблокувала ще шість каналів нелегального виїзду до Європейського Союзу громадян України призовного віку.

Про це повідомили в СБУ.

Спецоперації тривали у Києві, Волинській, Житомирській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях.

Правоохоронці затримали понад 10 організаторів нелегальних каналів втечі за кордон.

Кожний з "ухилянтів" мав заплатити за виїзд до ЄС від 2 до 6 тис. доларів, залежно від регіону проживання і терміновості виїзду.

СБУ вдалося запобігти незаконному переправленню за кордон понад 100 чоловіків.

Наразі тривають слідчі дії із встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення винних до відповідальності. Кримінальні провадження відкрито за:

ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Напередодні СБУ провела обшуки на митницях у Київській, Львівській та Чернівецькій областях через схеми із продажем українського зерна.

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