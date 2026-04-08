Нелюд катував і ґвалтував співмешканку через ревнощі

Затримання підозрюваного в Одесі / © Поліція Одеської області

В Одесі правоохоронці завершили досудове розслідування справи про звинувачення 37-річного місцевого мешканця, який жорстоко катував та ґвалтував свою співмешканку. Тепер йому загрожує 10 років позбавлення волі.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Злочин було скоєно на початку цього року у квартирі, де проживало цивільне подружжя.

Як встановили на досудовому слідстві, співмешканці посварилися на ґрунті ревнощів, після чого чоловік забрав у жінки мобільний телефон і зачинив її в оселі, позбавивши можливості звернутись по допомогу, а сам пішов із дому.

«Повернувшись за пів години, фігурант безперервно, упродовж кількох годин жорстоко катував та принижував жінку, завдаючи їй болю, а потім ще й зґвалтував», — повідомили у поліції.

Поліцію на місце злочину викликала родичка потерпілої, яка під час телефонної розмови з чоловіком почула крики жінки про допомогу.

Патрульні поліцейські не дали зловмиснику втекти. Підозрюваного затримали, а потерпілу доправили до лікарні.

Експерти встановили, що жінці було завдано середньої тяжкості та легкі тілесні ушкодження у вигляді закритих переломів грудної клітки, ребер, кісток носа, хребця, розриву в колінному суглобі, струсу головного мозку, крововиливів, синців та забоїв по всьому тілу.

Чоловіку висунули обвинувачення за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 127 (катування) та ч. 2 ст. 152 (зґвалтування, вчинене відносно особи, з якою винний перебував у сімейних відносинах).

Обвинувальний акт скеровано до суду. Максимальне покарання, яке загрожує зловмиснику — 10 років позбавлення волі.

