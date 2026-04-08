ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
594
Час на прочитання
2 хв

Нелюд катував і ґвалтував співмешканку через ревнощі

Поліцію на місце злочину викликала родичка потерпілої, яка під час телефонної розмови з чоловіком почула крики жінки про допомогу.

Автор публікації
Богдан Скаврон
Затримання підозрюваного в Одесі / © Поліція Одеської області

В Одесі правоохоронці завершили досудове розслідування справи про звинувачення 37-річного місцевого мешканця, який жорстоко катував та ґвалтував свою співмешканку. Тепер йому загрожує 10 років позбавлення волі.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Злочин було скоєно на початку цього року у квартирі, де проживало цивільне подружжя.

Як встановили на досудовому слідстві, співмешканці посварилися на ґрунті ревнощів, після чого чоловік забрав у жінки мобільний телефон і зачинив її в оселі, позбавивши можливості звернутись по допомогу, а сам пішов із дому.

«Повернувшись за пів години, фігурант безперервно, упродовж кількох годин жорстоко катував та принижував жінку, завдаючи їй болю, а потім ще й зґвалтував», — повідомили у поліції.

Поліцію на місце злочину викликала родичка потерпілої, яка під час телефонної розмови з чоловіком почула крики жінки про допомогу.

Патрульні поліцейські не дали зловмиснику втекти. Підозрюваного затримали, а потерпілу доправили до лікарні.

Експерти встановили, що жінці було завдано середньої тяжкості та легкі тілесні ушкодження у вигляді закритих переломів грудної клітки, ребер, кісток носа, хребця, розриву в колінному суглобі, струсу головного мозку, крововиливів, синців та забоїв по всьому тілу.

Чоловіку висунули обвинувачення за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 127 (катування) та ч. 2 ст. 152 (зґвалтування, вчинене відносно особи, з якою винний перебував у сімейних відносинах).

Обвинувальний акт скеровано до суду. Максимальне покарання, яке загрожує зловмиснику — 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно у Кривому Розі у дворі одного з багатоповерхових будинків виявили мертву жінку, на тілі якої були ножові поранення. Попередньо встановлено, що вона була в гостях у 21-річного хлопця.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie