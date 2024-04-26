Нелюдське поводження і непомірна застава: міжнародні експерти IAC ISHR знайшли порушення в справі Коломойського

Співробітники СІЗО відмовляються допускати лікарів до Коломойського, незважаючи на проблеми зі здоров'ям у бізнесмена.

В справі бізнесмена Ігоря Коломойського, який перебуває під вартою за підозрою в заволодінні коштами "ПриватБанку", є порушення одразу трьох статей Європейської конвенції з прав людини (ЄКПЛ).

До такого висновку дійшли експерти моніторингової місії IAC ISHR.

В моніторинговому висновку експерти зазначають, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду від 27 лютого 2024-го, начальника відділу забезпечення досудового слідства СБУ було зобов'язано невідкладно забезпечити проведення повного медичного обстеження Коломойського, надати необхідне лікування, а за встановлення значного погіршення здоров’я забезпечити транспортування до медичного закладу. Проте це рішення не було виконано.

Зі слів адвокатів, співробітники слідчого ізолятора відмовляються допускати лікарів до Коломойського без його нотаріальної згоди на проведення медичного обстеження, але й не пускають нотаріуса для оформлення згоди. При цьому лікар Коломойського на допиті зазначав, що у його підзахисного багато діагнозів, зокрема, критичні серцево-судинні проблеми, проблеми з підшлунковою залозою, збільшена нирка тощо. З огляду на це Коломойський потребує надання медичної допомоги. Зокрема, поза межами слідчого ізолятора.

Ненадання належної медичної допомоги може свідчити про порушення ст 3 ЄКПЛ, відповідно до якої нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню, - зазначено у висновку.

Більше того, експерти IAC ISHR вбачають у вищевикладеній ситуації не тільки можливе порушення ст 3 ЄКПЛ, а й ігнорування та невиконання рішень національного суду, що є порушенням ст 6 ЄКПЛ.

Крім того, Київський апеляційний суд зменшив розмір застави на сто мільйонів гривень до 2,3 млрд гривень, що, за словами сторони захисту, все одно є непомірною сумою для Коломойського. Під час застосування непомірного розміру застави можливо констатувати порушення ч 3 ст 5 ЄКПЛ.

"Експерти моніторингової місії IAC ISHR дійшли висновку про можливе порушення статтей 3,5,6 ЄКПЛ у даному кримінальному провадженні, з огляду на ненадання належної медичної допомоги Коломойському І.В. та невиконанні ухвал національного суду. З урахуванням викладеного справа рекомендована для подальшого моніторингу", - йдеться у висновку.

Довідка

ISHR (International society for human rights або Міжнародне товариство з прав людини) - це незалежна, некомерційна та неурядова організація, яка має консультативний статус при Економічній і соціальній раді ООН, а також асоційований статус при Департаменті громадської інформації ООН. Головний офіс організації розташований в Німеччині, проте представництва є в десятках країн світу, зокрема й в Україні. ISHR займається також моніторингом судових засідань в Україні на предмет наявності або відсутності порушень прав людини.

Як повідомлялося, 27 лютого Шевченківський районний суд міста Києва зменшив розмір застави Коломойському, але залишив його під вартою на два місяці. Також суд зобов’язав провести потерпілому усі необхідні медичні процедури.

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