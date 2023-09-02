Нелюдський цинізм окупантів: який вигляд зараз має маріупольський драмтеатр

Це місце стало символом трагедії Маріуполя.
У мережі з'явилися фото маріупольського драмтеатру, який зруйнували росіяни. Цинічні окупанти хочуть побудувати на його місці новий.
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
Танцюватимуть на кістках
Під час блокади міста у маріупольському драмтеатрі переховувалися тисячі людей з дітьми. Після скидання росіянами авіабомб 16 березня 2022 року під завалами загинули сотні мирних. Однак тепер окупанти хочуть побудувати новий театр на кістках померлих.
"Хочуть на цьому місті танцювати та співати. А паралельно прагнуть приховати свій воєнний злочин. Але маріупольці пам'ятають про трагедію, жахи блокади та нелюдський цинізм російських окупантів", – підсумували у міськраді.
Нагадаємо, у Маріуполі регулярно відбуваються сутички між росіянами. Жителі міста почуваються в небезпеці.
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