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Нелюдський цинізм окупантів: який вигляд зараз має маріупольський драмтеатр

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Нелюдський цинізм окупантів: який вигляд зараз має маріупольський драмтеатр

Маріупольський драмтеатр після удару окупантів / Фото: Маріупольська міська рада

Це місце стало символом трагедії Маріуполя.

У мережі з'явилися фото маріупольського драмтеатру, який зруйнували росіяни. Цинічні окупанти хочуть побудувати на його місці новий.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Маріупольський драмтеатр після удару окупантів / ©
Маріупольський драмтеатр після удару окупантів

Танцюватимуть на кістках

Під час блокади міста у маріупольському драмтеатрі переховувалися тисячі людей з дітьми. Після скидання росіянами авіабомб 16 березня 2022 року під завалами загинули сотні мирних. Однак тепер окупанти хочуть побудувати новий театр на кістках померлих.

"Хочуть на цьому місті танцювати та співати. А паралельно прагнуть приховати свій воєнний злочин. Але маріупольці пам'ятають про трагедію, жахи блокади та нелюдський цинізм російських окупантів", – підсумували у міськраді.

Нагадаємо, у Маріуполі регулярно відбуваються сутички між росіянами. Жителі міста почуваються в небезпеці.

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Дата публікації
Перегляди
1742
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