Нелюдський цинізм окупантів: який вигляд зараз має маріупольський драмтеатр

У мережі з'явилися фото маріупольського драмтеатру, який зруйнували росіяни. Цинічні окупанти хочуть побудувати на його місці новий.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Маріупольський драмтеатр після удару окупантів

Танцюватимуть на кістках

Під час блокади міста у маріупольському драмтеатрі переховувалися тисячі людей з дітьми. Після скидання росіянами авіабомб 16 березня 2022 року під завалами загинули сотні мирних. Однак тепер окупанти хочуть побудувати новий театр на кістках померлих.

"Хочуть на цьому місті танцювати та співати. А паралельно прагнуть приховати свій воєнний злочин. Але маріупольці пам'ятають про трагедію, жахи блокади та нелюдський цинізм російських окупантів", – підсумували у міськраді.

Нагадаємо, у Маріуполі регулярно відбуваються сутички між росіянами. Жителі міста почуваються в небезпеці.

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