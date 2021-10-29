Нема газу для опалення шкіл: у Хмельницькій області учнів вимушено відправили на дистанційку

Мерія міста обіцяє дати тепло до шкіл якнайшвидше.
У Старокостянтинові Хмельницької області батьки школярів на знак протесту проти дистанційного навчання перекривали дорогу.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 29 жовтня.
У дітей на вимушені канікули відправили три тижні тому: усе нібито через брак газу для опалення шкіл. Після двох годин протесту до людей вийшов міський голова і пояснив: ліміт палива, який виділили, дуже малий. Саме тому його не вистачить на увесь опалювальний сезон. Таким чином вирішили, що краще діти навчатимуться онлайн.
"Ми перебуваємо у жахливиїх умовах. Нам дали ліміт газу на всі бюджетні установи: на школи, на садочки, на лікарні - всього 20 тис кубів. Якщо ми беремо більше, ми повинні заплатити 25 тисяч за кожну тисячу кубів", - пояснив мер міста Микола Мельничук.
Втім, пообіцяв, що від наступного понеділка тепло у школи все ж дадуть. Але остаточне рішення про повернення учнів за парти очільник міста переклав на директорів шкіл.
Як повідомлялося, у Хмельницькій області від суботи, 23 жовтня, посилили карантин через зростання інфікованих коронавірусом. Тепер працівники продовольчих і непродовольчих ринків, кафе і ресторанів, перукарень, готелів, хостелів, кінотеатрів повинні мати негативний результат ПЛР-тесту, зроблений протягом 72 годин, або COVID-щеплення принаймні однією дозою. Це стосується і відвідувачів.
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