Нема газу для опалення шкіл: у Хмельницькій області учнів вимушено відправили на дистанційку

Мерія міста обіцяє дати тепло до шкіл якнайшвидше.

У Старокостянтинові Хмельницької області батьки школярів на знак протесту проти дистанційного навчання перекривали дорогу.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 29 жовтня.

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У дітей на вимушені канікули відправили три тижні тому: усе нібито через брак газу для опалення шкіл. Після двох годин протесту до людей вийшов міський голова і пояснив: ліміт палива, який виділили, дуже малий. Саме тому його не вистачить на увесь опалювальний сезон. Таким чином вирішили, що краще діти навчатимуться онлайн.

"Ми перебуваємо у жахливиїх умовах. Нам дали ліміт газу на всі бюджетні установи: на школи, на садочки, на лікарні - всього 20 тис кубів. Якщо ми беремо більше, ми повинні заплатити 25 тисяч за кожну тисячу кубів", - пояснив мер міста Микола Мельничук.

Втім, пообіцяв, що від наступного понеділка тепло у школи все ж дадуть. Але остаточне рішення про повернення учнів за парти очільник міста переклав на директорів шкіл.

Як повідомлялося, у Хмельницькій області від суботи, 23 жовтня, посилили карантин через зростання інфікованих коронавірусом. Тепер працівники продовольчих і непродовольчих ринків, кафе і ресторанів, перукарень, готелів, хостелів, кінотеатрів повинні мати негативний результат ПЛР-тесту, зроблений протягом 72 годин, або COVID-щеплення принаймні однією дозою. Це стосується і відвідувачів.

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